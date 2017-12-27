Киев не передал ДНР россиянина Мефедова в ходе обмена пленными в Донбассе

Киев, 27 декабря. В рамках обмена пленными в Донбассе украинская сторона не передавала представителям Донецкой народной республики гражданина РФ Евгения Мефедова, обвиняемого в подготовке свержения власти на Украине. Об этом рассказал журналистам адвокат россиянина Валентин Рыбин.

Ранее юрист заявил о том, что Киев якобы готовит к обмену группу из 14 россиян. Кроме того, суд перевел Мефедова под домашний арест.

«Мефедова не обменивали, почему, пока сказать не могу, поскольку кроме Мефедова не обменяли также ни одного гражданина РФ сегодня… Все были юридически оформлены, процедурно вывезены в Святогорск для обмена, однако сегодня их не загрузили в автобус и не передали ДНР», — цитирует слова Рыбина РИА Новости.

Напомним, в Донбассе был завершен второй этап обмена пленными между Украиной и Донецкой и Луганской народными республиками.