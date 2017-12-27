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Московский следователь Крамаренко арестован по делу Шакро Молодого
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    Московский следователь Крамаренко арестован по делу Шакро Молодого

    21:20  27 Декабря 2017  /обновлено: 21:20  27 Декабря 2017
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    Московский следователь Крамаренко арестован по делу о взятке от Шакро Молодого

    Москва, 27 декабря. Бывший глава следственного управления СК РФ по ЦАО Москвы Алексей Крамаренко арестован по подозрению в получении взятки от криминального авторитета Шакро Молодого. Такое решение принял в среду Лефортовский суд Москвы.

    Под стражей Крамаренко будет содержаться до 15 февраля. Сам подсудимый и его адвокат от любых комментариев отказались, сообщает РИА Новости.

    Напомним, что Крамаренко покинул Следственный комитет после того, как несколько высокопоставленных сотрудников ведомства стали фигурантами о получении взяток от «вора в законе» Захария Калашова известного по прозвищу Шакро Молодой. Следователь нашел себе работу в правовом отделе компании «Роснефть», однако вскоре сам оказался на скамье подсудимых.

    Криминальный авторитет Шакро Молодой, чью деятельность связывают с мафией, имеет три судимости за различные преступления.  

    Автор: Геннадий Плющев
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