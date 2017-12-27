Московский следователь Крамаренко арестован по делу Шакро Молодого

Москва, 27 декабря. Бывший глава следственного управления СК РФ по ЦАО Москвы Алексей Крамаренко арестован по подозрению в получении взятки от криминального авторитета Шакро Молодого. Такое решение принял в среду Лефортовский суд Москвы.

Под стражей Крамаренко будет содержаться до 15 февраля. Сам подсудимый и его адвокат от любых комментариев отказались, сообщает РИА Новости.

Напомним, что Крамаренко покинул Следственный комитет после того, как несколько высокопоставленных сотрудников ведомства стали фигурантами о получении взяток от «вора в законе» Захария Калашова известного по прозвищу Шакро Молодой. Следователь нашел себе работу в правовом отделе компании «Роснефть», однако вскоре сам оказался на скамье подсудимых.

Криминальный авторитет Шакро Молодой, чью деятельность связывают с мафией, имеет три судимости за различные преступления.