Армия будущего: NI рассказал об инструментах России для неядерного сдерживания врага

Сегодня Россия уже не является такой же серьезной угрозой для Соединенных Штатов, какой однажды был Советский Союз. Тем не менее сегодня Москва уже не такая слабая, какой была сразу после распада СССР, когда Кремлю приходилось полагаться исключительно на ядерное сдерживание. У современной России есть все необходимые средства, чтобы дать мощный ответ на все потенциальные угрозы.

Это фрагмент из статьи «Российская армия в 2035-м: уничтожение врагов с дальних дистанций при помощи крылатых ракет» (Russia's Military in 2035: Killing the Enemy from Distance (With Cruise Missiles), опубликованной изданием The National Interest 26 декабря. Автор: Дейв Маджумдар (Dave Majumdar). Федеральное агентство новостей предлагает перевод этого материала.

Какой военной техникой и какими видами вооружений Россия будет обладать в 2035 году, в значительной степени зависит от того, насколько успешно у Москвы получится перейти от своих амбициозных проектов к реальным действиям. Пока многие современные проекты вооружений России, такие, как крылатая ракета «Калибр-НК» или баллистическая ракета «Искандер-М», фактически являются проектами, созданными еще в конце 1980-х годов, когда существовал Советский Союз.

«Многие из этих проектов появились еще в конце 80-х годов, и нам предстоит увидеть, насколько успешно их воплотят в жизнь», — заявил научный сотрудник центра военно-морской аналитики и специалист по военным делам России Майкл Кофман во время своей презентации в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне.

Тем не менее российский военно-промышленный комплекс может похвастаться и новейшими разработками, не имеющими советских истоков. К ним можно отнести зенитный ракетный комплекс С-500 «Прометей», гиперзвуковую крылатую ракету «Циркон» и противотанковый бомбардировщик ПАК ДA «Туполев».

Также российские системы следующего поколения, находящиеся в разработке, включают в себя реактивные двигатели «Изделие 129» для истребителя пятого поколения «Сухой» ПАК ФА. Неясно, насколько быстро у России получится реализовать свои планы и завершить работу над двигателем, но пока страна еще не создавала новых двигателей для своих истребителей со времен советской эпохи, утверждает эксперт.

«Создавать двигатели действительно сложно, — заметил Кофман, — если бы это было так просто, Китай бы не закупал их у России».

В будущем Россия, скорее всего, сосредоточится на «бесконтактной войне» и создании ударных средств большой дальности, комплексов ПРО и ПВО больших радиусов действия, а также высокоточного оружия. Идея «бесконтактной войны» заключается в том, чтобы уничтожить врага или нанести по нему удар с дальней дистанции.

«Русские работают над созданием средств сдерживания. В этом суть ударных средств большой дальности — это возможность нанести ответный удар издалека, причем обычным оружием, а не ядерным», — сказал Кофман.

Россия также разрабатывает беспилотные системы, которые кардинально отличаются от западных аналогов. Пока что Россия отстает от Запада в области беспилотной техники, но Кремль и российский военно-промышленный комплекс вкладывают немалые силы и деньги в разработку беспилотных систем. Россия также быстро продвигается вперед в области робототехники.

«Российская армия находит все больше возможностей для применения своих дронов, и их число постоянно растет», — заявил Кофман.

В отличие от Запада, Россия уделяет меньше внимания разработке крупных беспилотников. Она в большей степени сосредоточилась на создании тактических систем для своих сухопутных войск. Российский ВПК намерен в больших количествах создавать дешевые беспилотники одноразового применения — их можно использовать в целях разведки или как средства целеуказания для тяжелой артиллерии.

«Россия стремится создать ударные средства большой дальности класса «поверхность-поверхность», поэтому российская армия очень быстро приспосабливает беспилотники к своей тактике ведения боевых действий. Российская армия хочет иметь действительно огромную огневую мощь», — сказал Кофман.

Кроме того, Россия вкладывает большие средства в создание систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Что же касается средств кибервойны, то, по мнению Кофмана, в этой области Россия находится на равных с США. Однако мощь средств кибервойны довольно трудно измерить, так как большая часть информации предоставляется органами разведки, а остальные детали становятся известны лишь после применения тех или иных средств.

По сути, российские военные осуществляют переход от армии, полагающейся на массу и количество, к армии, которая сможет наносить высокоточные удары (порой даже без участия человека) и сохранять возможность действовать на больших площадях. Российская доктрина применения высокоточного оружия постоянно развивается, а армия учится применению новых средств.

