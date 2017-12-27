Взрыв прогремел в Петербурге: пострадали восемь человек

Санкт-Петербург, 27 декабря. В Петербурге в магазине «Перекресток» на площади Калинина произошел взрыв. Как стало известно ФАН, взрыв произошел в камере хранения магазина, в результате инцидента пострадали десять человек.

Взрыв произошел в супермаркете, который расположен в торговом центре «Гигант Холл» на Кондратьевском проспекте. По данным источника Федерального агентства новостей в правоохранительных органах, возможной причиной взрыва могло послужить самодельное взрывное устройство.

Следственный комитет России квалифицировал взрыв в супермаркете Петербурга как покушение на убийство двух или более лиц.