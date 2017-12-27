Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
СК подтвердил информацию о взрыве самодельной бомбы в Петербурге
Происшествия
Взрыв прогремел в Петербурге: пострадали восемь человек
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Взрыв прогремел в Петербурге: пострадали восемь человек

    19:37  27 Декабря 2017  /обновлено: 20:32  27 Декабря 2017
    6729

    Взрыв прогремел в Петербурге: пострадали восемь человек

    Санкт-Петербург, 27 декабря. В Петербурге в магазине «Перекресток» на площади Калинина произошел взрыв. Как стало известно ФАН, взрыв произошел в камере хранения магазина, в результате инцидента пострадали десять человек.

    Взрыв произошел в супермаркете, который расположен в торговом центре «Гигант Холл» на Кондратьевском проспекте. По данным источника Федерального агентства новостей в правоохранительных органах, возможной причиной взрыва могло послужить самодельное взрывное устройство.

    Следственный комитет России квалифицировал взрыв в супермаркете Петербурга как покушение на убийство двух или более лиц.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #взрыв #петербург
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Читайте нас в Дзене
        Десять человек пострадали при взрыве в супермаркете в Петербурге

        Десять человек пострадали при взрыве в супермаркете в Петербурге

        19:52   27 Декабря 2017
        1442
        После стрельбы на фабрике «Меньшевик» предприятию может грозить административное наказание

        После стрельбы на фабрике «Меньшевик» предприятию может грозить административное наказание

        18:49   27 Декабря 2017
        282
        Обмен пленными между ДНР и Киевом под Горловкой завершен

        Обмен пленными между ДНР и Киевом под Горловкой завершен

        17:24   27 Декабря 2017
        1094
        Украинские водители: Нас достали дураки, дороги и вымогатели

        Украинские водители: Нас достали дураки, дороги и вымогатели

        13:48   27 Декабря 2017
        2883