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СК РФ возбудил уголовное дело из-за невыплаты зарплаты сотрудникам «ВИМ-Авиа»
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    СК РФ возбудил уголовное дело из-за невыплаты зарплаты сотрудникам «ВИМ-Авиа»

    19:57  27 Декабря 2017  /обновлено: 19:57  27 Декабря 2017
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    СК РФ возбудил уголовное дело из-за невыплаты зарплаты сотрудникам «ВИМ-Авиа»

    Москва, 27 декабря. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту невыплаты заработной платы работникам авиакомпании «ВИМ-Авиа». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

    По данным СК, к настоящему моменту сумма задолженности по заработной плате составила 490 миллионов рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы).

    «Следствие находится в тесном контакте с инициативной группой сотрудников авиакомпании, проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия», — говорится в сообщении.

    Напомним, в октябре компания «ВИМ-Авиа» прекратила выполнять полеты из-за финансовых проблем. По данным Росавиации, кредиторская задолженность «ВИМ-Авиа» составляет около 10 миллиардов рублей.

    Автор: Алексей Громов
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    #россия #ск рф #вим-авиа #зарплаты
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