СК РФ возбудил уголовное дело из-за невыплаты зарплаты сотрудникам «ВИМ-Авиа»

Москва, 27 декабря. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту невыплаты заработной платы работникам авиакомпании «ВИМ-Авиа». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным СК, к настоящему моменту сумма задолженности по заработной плате составила 490 миллионов рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы).

«Следствие находится в тесном контакте с инициативной группой сотрудников авиакомпании, проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия», — говорится в сообщении.

Напомним, в октябре компания «ВИМ-Авиа» прекратила выполнять полеты из-за финансовых проблем. По данным Росавиации, кредиторская задолженность «ВИМ-Авиа» составляет около 10 миллиардов рублей.