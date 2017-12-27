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Новости Сирии
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Политика
Тиллерсон попросил Лаврова вернуть российских офицеров в Донбасс
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    Тиллерсон попросил Лаврова вернуть российских офицеров в Донбасс

    21:11  27 Декабря 2017  /обновлено: 21:35  27 Декабря 2017
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    Тиллерсон попросил Лаврова вернуть наблюдателей РФ в СЦКК в Донбассе

    Вашингтон, 27 декабря. В рамках телефонного разговора, который состоялся 26 декабря, государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Рекс Тиллерсон попросил министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова вернуть российских наблюдателей в СЦКК в Донбассе. Об этом сообщила пресс-служба Госдепа США.

    «Подчеркивая озабоченность США растущим насилием на востоке Украины, госсекретарь попросил Россию вернуть своих представителей в Совместный центр контроля и координации и снизить уровень насилия», — отметили американские дипломаты.

    Напомним, ранее заместитель главы МИД России Григорий Карасин указал на то, что российские офицеры вернутся к работе в рамках Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня в Донбассе (СЦКК) в том случае, если украинская сторона изменит свою позицию и прекратит провокации.

    Как ранее отмечали в МИД РФ, Украина по сути вынудила Россию отозвать своих бойцов из СЦКК. 

    Автор: Алексей Громов
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    #донбасс #лавров #тиллерсон
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