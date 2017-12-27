Тиллерсон попросил Лаврова вернуть российских офицеров в Донбасс

Вашингтон, 27 декабря. В рамках телефонного разговора, который состоялся 26 декабря, государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Рекс Тиллерсон попросил министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова вернуть российских наблюдателей в СЦКК в Донбассе. Об этом сообщила пресс-служба Госдепа США.

«Подчеркивая озабоченность США растущим насилием на востоке Украины, госсекретарь попросил Россию вернуть своих представителей в Совместный центр контроля и координации и снизить уровень насилия», — отметили американские дипломаты.

Напомним, ранее заместитель главы МИД России Григорий Карасин указал на то, что российские офицеры вернутся к работе в рамках Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня в Донбассе (СЦКК) в том случае, если украинская сторона изменит свою позицию и прекратит провокации.

Как ранее отмечали в МИД РФ, Украина по сути вынудила Россию отозвать своих бойцов из СЦКК.