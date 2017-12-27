Коалиция США не будет направлять дополнительные силы на поиск главы ИГ аль-Багдади

Багдад, 27 декабря. Возглавляемая США коалиция не планирует направлять дополнительные ресурсы на поиск лидера террористической группировки «Исламское государство»1 Абу-Бакра Аль-Багдади. Об этом в среду заявил заместитель командующего коалицией Феликс Гидни.

«У нас нет намерения направлять еще больше сил на его поиск. Конечно, мы хотели бы его найти, и когда мы его найдем, вы, разумеется, об этом узнаете», — отметил он.

Напомним, что террористическая группировка «Исламское государство» (ДАИШ) официально запрещена в России. Сообщения о тяжелом ранении и смерти предводителя боевиков Аль-Багдади уже несколько раз появлялись в прессе, однако всякий раз опровергались. В конце декабря турецкие СМИ сообщили о том, что коалиции удалось схватить радикала, однако и эта информация оказалось ложной. Через несколько дней боевики ИГ1 заявили, что Аль-Багдади возвращается в Ирак для повышения морального духа террористов.

1 Организация запрещена на территории РФ.