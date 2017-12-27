ЦИК вынесет решение по регистрации Путина кандидатом в президенты 28 декабря
Москва, 27 декабря. Центризбирком России 28 декабря огласит решение по итогам проверки документов, представленных президентом Владимиром Путиным для выдвижения на президентских выборах 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.
«Все представленные документы подлежат обязательной проверке на соответствие нормам закона», — говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что 28 декабря комиссия планирует вынести решение по итогам проверки документов, представленных президентом Владимиром Путиным и еще четырьмя кандидатами для выдвижения на президентских выборах 2018 года.
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