Коалиция США заявила, что не будет проводить операции в подконтрольных Дамаску районах Сирии

Вашингтон, 27 декабря. Возглавляемая США коалиция заявила, что не будет проводить операции в районах Сирии, которые контролируются правительственными силами САР. Об этом в среду заявил заместитель командующего коалицией британский генерал-майор Феликс Гидни.

«Мы продолжим предотвращать конфликты с русскими, но у нас нет никакого намерения работать в районах, которые сейчас удерживаются режимом», — отметил он.

Гидни также добавил, что коалиция будет продолжать работу по предотвращению возможных конфликтов с российскими военными в Сирии.

Напомним, что коалиция США проводит несанкционированную властями Сирии и ООН военную операцию на территории арабской республики. Заявленной целью операции является искоренение боевиков запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство»1 (ДАИШ).

1 Организация запрещена на территории РФ.