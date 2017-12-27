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Политика
Коалиция США заявила, что не будет проводить операции в подконтрольных Дамаску районах Сирии
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    Коалиция США заявила, что не будет проводить операции в подконтрольных Дамаску районах Сирии

    19:20  27 Декабря 2017  /обновлено: 19:41  27 Декабря 2017
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    Коалиция США заявила, что не будет проводить операции в подконтрольных Дамаску районах Сирии

    Вашингтон, 27 декабря. Возглавляемая США коалиция заявила, что не будет проводить операции в районах Сирии, которые контролируются правительственными силами САР. Об этом в среду заявил  заместитель командующего коалицией британский генерал-майор Феликс Гидни.

    «Мы продолжим предотвращать конфликты с русскими, но у нас нет никакого намерения работать в районах, которые сейчас удерживаются режимом», — отметил он.

    Гидни также добавил, что коалиция будет продолжать работу по предотвращению возможных конфликтов с российскими военными в Сирии.

    Напомним, что коалиция США проводит несанкционированную властями Сирии и ООН военную операцию на территории арабской республики. Заявленной целью операции является искоренение боевиков запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство»1 (ДАИШ).

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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    #сша #сирия #иг #коалиция
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