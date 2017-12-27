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Новороссия
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Новороссия
Украинские журналисты устроили «шоу» для представителей ДНР на обмене пленными
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    Украинские журналисты устроили «шоу» для представителей ДНР на обмене пленными

    21:00  27 Декабря 2017  /обновлено: 21:01  27 Декабря 2017
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    В ДНР высмеяли украинских журналистов скандировавших во время обмена пленными «Донбасс — це Украина»

    Донецк, 27 декабря. Украинские журналисты, которые освещали обмен пленными в районе населенного пункта Зайцево, скандировали «Слава Украине» и «Донбасс — це Украина». Об этом рассказали в четверг очевидцы событий.

    Представители украинских средств массовой информации знали, что к ним приедут журналисты из Донецкой и Луганской народных республик. В результате они устроили настоящее «шоу» для коллег.

    «Обернувшись в украинские флаги, они кричали «Слава Украине» и «Донбасс — це Украина». Это так профессионально с их стороны», — передает телеграм-канал Inside Donetsk.

    Напомним, ранее стало известно о том, что в Донбассе был завершен обмен пленными между Киевом, Донецком и Луганском. За процессом наблюдали представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня в зоне регионального конфликта.

    Автор: Алексей Громов
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    #днр #донбасс #украина
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