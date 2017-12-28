Тренды-2018. Олимпиада и ЧМ по футболу — Светлана Журова о главных спортивных событиях 2018-го

Завершается 2017 год. Впереди нас ждет год двух важнейших спортивных событий. Одно из них, еще не начавшись, стало для нашей страны серьезным испытанием. В другом — Россия выступает как страна-хозяйка. Как вы поняли, речь идет о XXIII Зимних олимпийских играх 2018 года, которые пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года в южнокорейском Пхенчхане, и о чемпионате мира по футболу — 2018, финальная часть которого пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Напомним, наша страна впервые в своей истории станет хозяйкой мирового чемпионата по футболу. О проблемах наших спортсменов, связанных с запретом МОК российского флага и гимна на Олимпиаде-2018, и об ожиданиях от ЧМ по футболу Федеральное агентство новостей побеседовало с прославленной советской и российской конькобежкой, первым заместителем председателя комитета Госдумы по международным делам Светланой Журовой.

Олимпиада-2018: Россия приняла правильное решение

К теме участия российских спортсменов в Олимпиаде-2018 у меня двойственное отношение. С одной стороны, ты понимаешь, что если ты патриот, то у тебя на Олимпиаде должен быть свой флаг и свой гимн. И принимать любые условия, лишь бы попасть на Олимпиаду, казалось бы, неправильно. Но, с другой стороны, есть еще и человеческий фактор. И если наша страна заботится о каждом российском гражданине, то она в том числе должна учитывать и интересы спортсменов.

В случае с Олимпиадой сложилась удивительная, непростая и по большому счету ненормальная ситуация. Но в конечном итоге Россия приняла, на мой взгляд, правильное решение — учитывать право спортсмена на Олимпиаду. Надо понимать, что страна очень много сделала, чтобы спортсмен на эту Олимпиаду поехал. Страна вложила в спортсмена огромные деньги, она многое вкладывала в его воспитание с детства, помогала. И когда возникла такая ситуация, как сейчас, было бы неправильно лишить спортсменов возможности поехать на Олимпиаду.

У спортсмена с детства два флага

Знаете, я всегда говорю — у нашего спортсмена с детства два флага — это флаг России и флаг Олимпийского комитета. Потому что каждый спортсмен мечтает поехать на Олимпиаду. Он с детства мечтает о знаменитых олимпийских кольцах, которые изображены на флаге Игр. Это абсолютная правда. И как спортсмену выбрать между двумя этими флагами? Это очень сложно — это я вам говорю абсолютно точно. Потому что в душе каждого спортсмена всегда оба эти флага.

Поэтому мы понимаем, что даже если бы Россия объявила бойкот Олимпиады-2018, часть спортсменов все равно поехала бы в Пхенчхан. Несмотря на запреты и бойкот, если бы Россия на это пошла. Наверняка поехали бы спортсмены, которые, как говорится, не совсем россияне — кто-то недавно натурализовался, кто-то имеет два гражданства, у кого-то какие-то свои убеждения, и т.д. И МОК им это право предоставил бы в любом случае — запретила бы им это страна или не запретила. И они бы приехали, жили бы там бесплатно, и все бы им было обеспечено. Их, конечно, начали бы в России обвинять в предательстве, но факт остается фактом — такие люди обязательно бы нашлись. И мне кажется, это было бы намного хуже.

Поэтому наше руководство, на мой взгляд, приняло абсолютно правильное решение. Страна говорит — пусть каждый спортсмен сам примет решение, а мы постараемся помочь всем атлетам, вне зависимости от того, какой выбор они сделают.

Это очень непростая история, и я считаю неправильным сейчас спрашивать у действующих или даже закончивших карьеру спортсменов: а что бы ты сделал? Это очень сложный выбор. Понятно, что для спортсмена Олимпиада — это самое главное соревнование в жизни. Поэтому мы говорим — кто захочет, будет поддерживать россиян, поехавших на Олимпиаду. Хотя лично я понимаю, что не все поддержат тех, кто решит ехать. Кто-то будет болеть за ребят, кто-то, наверно, не очень. Это вопрос выбора каждого. Но, думаю, наши болельщики, которые окажутся на олимпийских трибунах, конечно, будут там самыми главными россиянами, которые будут представлять нашу страну и болеть за наших спортсменов. Думаю, российские болельщики постараются показать всеми миру, что Россия на Олимпиаде представлена именно как страна.

Надо быть готовым к новым атакам

К сожалению, есть подозрения, что запретом на Олимпиаде российского флага и гимна дело не кончится. Все еще впереди, нас еще ждут серьезные испытания. Думаю, с Запада еще будут подбрасывать много всяких «фактов», дискредитирующих Россию. Нас будут обвинять в чем угодно, будут пытаться каким-то образом унизить. Не думаю, что это будет оказывать какое-то воздействие на настроение внутри страны, но на Западе почему-то считают, что им удастся нас поколебать. И это будет специально делаться перед президентскими выборами, так что нас еще ждет много разных неожиданностей.

Атака на Россию

Постоянные атаки на нашу страну происходят потому, что Россия вновь начала пониматься, мы снова начали заявлять о себе в мире, и некоторым нашим западным «партнерам» это очень не нравится. Я считаю, что наша страна очень успешно провела операцию в Сирии, подтвердив то, о чем мы говорили изначально — Западу надо не противопоставлять себя России, а необходимо сотрудничать с нами в борьбе с терроризмом. Однако Запад не послушался, именно поэтому наши успехи в Сирии кое-кому не дают покоя. И мы слышим, как западные страны «отчитываются» о своих успехах в Сирии. Они прямо называют себя, а не Россию, главными «победителями» над терроризмом. Это все звенья одной цепи, и антироссийская политика продолжается во всех областях, в том числе в спорте.

ЧМ-2018: Россия проведет чемпионат на высочайшем уровне

Не сомневаюсь, что Россия на высочайшем уровне проведет предстоящий в 2018 году финал чемпионата мира по футболу. Мы же очень трепетно относимся к тому, как принимать иностранцев, это в некоторой степени наша национальная особенность. Мы можем своих так не принять, как мы принимаем иностранцев, на соревнования какого уровня они бы ни приезжали.

Например, у нас в конькобежном спорте, когда какие-то соревнования проходят в Челябинске или в Коломне, иностранцы такого приема, как в российских городах, не удостаиваются ни в одной стране мира. Поэтому иностранные конькобежцы очень любят к нам приезжать. Уверена, так же будет и на чемпионате мира по футболу.

И самое важное, что матчи чемпионата будут проходить не только в Москве и Петербурге — в городах, в которых многие спортсмены и болельщики, возможно, уже побывали. Матчи ЧМ-2018 пройдут и других городах России, которые благодаря чемпионату откроются не только спортсменам и гостям, но и всему миру. Там будут не только журналисты, но и болельщики, которые будут приезжать, болеть, делиться впечатлениями в социальных сетях. И все увидят, что Россия не ограничивается только центральной ее частью и двумя главными городами — Москвой и Петербургом.

Для нас первый в истории нашей страны домашний чемпионат — это очень большая ответственность и большое событие, но я уверена, что мы отлично справимся. Если не будет каких-то провокаций со стороны враждебных сил, то все должно пройти на высочайшем уровне. И, возможно, именно это спортивное событие станет точкой потепления со всем миром. Во всяком случае, я на это надеюсь.

Наша команда должна выложиться по полной

Для нашей футбольной сборной — это первое в истории участие в домашнем чемпионате. Думаю, сами ребята понимают, что их ждет, если они не будут выкладываться, а вместо этого будут только имитировать самоотдачу. Уверена, что, если они не будут выкладываться на сто процентов, болельщики им этого не простят. Нашим футболистам однозначно нужно будет невероятно стараться и демонстрировать все свое желание и стремление к победе. А уж как получится, посмотрим. Все-таки, уровень нашей сборной — это не первое место, мы это понимаем, хотя у нас был случай, когда мы заняли третье место на Чемпионате Европы, даже если смотреть только в истории современной России. Так что, надеюсь, на домашнем чемпионате мира ребята постараются выступить достойно и порадовать болельщиков.

Ожидания на следующий год

Самые большие мои ожидания в политическом плане — это надежда на потепление международной обстановки. Я на это надеялась еще когда только-только закончились американские президентские выборы, но, увы, этого не произошло. А теперь я надеюсь, что вот закончатся наши выборы, и, может быть, после того, как в России будет избран президент, все в мире снова пойдет на сближение, а не расхождение. Такое мое главное ожидание от следующего года.