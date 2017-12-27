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Адвокат экс-директора фабрики «Меньшевик» объяснил причину стрельбы
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    Адвокат экс-директора фабрики «Меньшевик» объяснил причину стрельбы

    19:18  27 Декабря 2017  /обновлено: 19:19  27 Декабря 2017
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    Адвокат экс-директора фабрики «Меньшевик» объяснил причину стрельбы

    Москва, 27 декабря. Завести ружье и открыть огонь бывшего директора московской фабрики «Меньшевик» Илью Аверьянова вынудил рейдерский захват предприятия, заявил Федеральному агентству новостей адвокат предполагаемого стрелка Тимур Батиралиев.

    Батиралиев и сестра Аверьянова участвовали в переговорах. Адвокат бывшего директора продолжает утверждать, что группа рейдеров первой открыла стрельбу по его клиенту.

    «Он рассказал мне это сегодня утром по телефону, что он защищался. Я был на месте, разговаривал с ним, и его сестра Екатерина ходила с ним общаться. Потом сотрудники полиции ее увели. Пока непонятно, в каком статусе она находится», — рассказал представитель защиты.

    По словам адвоката, история с рейдерским захватом предприятия длится с апреля этого года.

    «Несмотря на то, что суд дважды отказывал в иске на выселение из помещения фабрики, эти люди приходили, ломали оборудование, выгоняли сотрудников», — вспоминает Батиралиев.

    «Мы обращались в полицию, вызывали их на место, но они не находили в действиях рейдеров ничего незаконного. Только после того, как Илью Ивановича жестоко избили, нанесли тяжкие телесные повреждения, полиция отреагировала, но виновные до сих пор наказания не понесли», — рассказал он.

    Именно после того нападения на него Аверьянов завел ружье, утверждают близкие.

    Адвокат экс-директора фабрики «Меньшевик» объяснил причину стрельбы

    «К сожалению, потребовался вот такой резонанс, чтобы на эту историю, наконец, обратили внимание, хотя мы неоднократно обращались в МВД, ФСБ, прокуратуру, администрацию президента. Конечно, мы будем продолжать бороться и в новых обстоятельствах», — заключил адвокат.

    Автор: Катерина Тимошенская
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    #москва #стрельба #адвокат #фабрика #рейдерский захват #меньшевик
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