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Приставы рассказали об обстоятельствах стрельбы на заводе «Меньшевик»
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    Приставы рассказали об обстоятельствах стрельбы на заводе «Меньшевик»

    19:26  27 Декабря 2017  /обновлено: 19:26  27 Декабря 2017
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    Приставы рассказали об обстоятельствах стрельбы на заводе «Меньшевик»

    Москва, 27 декабря. Перед началом стрельбы приставы проводили исполнительные действия на фабрике «Меньшевик», сообщили в пресс-службе столичного УФССП.

    Как стало известно, трое сотрудников группы быстрого реагирования УФССП по Москве осуществляли выход по адресу должника совместно с представителем взыскателя и двух понятых.

    Сумма задолженности составляет более 3,3 млн рублей.

    Отмечается, что исполнительное производство о взыскании задолженности в размере 3,3 млн рублей было возбуждено на основании исполнительного листа, выданного Арбитражным судом Москвы.

    Ранее сообщалось, что полиция опровергла данные о задержании бывшего директора кондитерской фабрики «Меньшевик». Сотрудники полиции только изъяли оружие с места преступления. Поиск стрелка до сих пор ведется.

    Побег был совершен с десяти до девяти часов дня.

    Автор: Алексей Громов
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    #москва #стрельба #фабрика
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