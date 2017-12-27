Приставы рассказали об обстоятельствах стрельбы на заводе «Меньшевик»

Москва, 27 декабря. Перед началом стрельбы приставы проводили исполнительные действия на фабрике «Меньшевик», сообщили в пресс-службе столичного УФССП.

Как стало известно, трое сотрудников группы быстрого реагирования УФССП по Москве осуществляли выход по адресу должника совместно с представителем взыскателя и двух понятых.

Сумма задолженности составляет более 3,3 млн рублей.

Отмечается, что исполнительное производство о взыскании задолженности в размере 3,3 млн рублей было возбуждено на основании исполнительного листа, выданного Арбитражным судом Москвы.

Ранее сообщалось, что полиция опровергла данные о задержании бывшего директора кондитерской фабрики «Меньшевик». Сотрудники полиции только изъяли оружие с места преступления. Поиск стрелка до сих пор ведется.

Побег был совершен с десяти до девяти часов дня.