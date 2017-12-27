Лавров и Тиллерсон обсудили ситуацию в Сирии и Донбассе — Госдеп

Вашингтон, 27 декабря. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон обсудили ситуацию в Сирии и в Донбассе, а также затронули тему ядерной программы КНДР. Об этом в среду заявила официальный представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт.

«Они обсудили важность поддержки Женевского процесса с целью достижения мирного разрешения сирийского конфликта, как указано в совместном заявлении президентов Трампа и Путина», — пояснила она.

Напомним, что накануне состоялись телефонные переговоры между Лавровом и Тиллерсоном. Стороны обсудили шаги по урегулированию вооруженного конфликта в Сирии при условии сохранения территориальной целостности государства, а также коснулись темы проведения в Сочи конгресса национального диалога Сирии в Сочи. Ожидается, что данное мероприятие, на которое приглашены все политические силы Сирии, состоится в последних числах января.