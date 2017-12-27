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Происшествия
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Политика
Лавров и Тиллерсон обсудили ситуацию в Сирии и Донбассе — Госдеп
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    Лавров и Тиллерсон обсудили ситуацию в Сирии и Донбассе — Госдеп

    19:01  27 Декабря 2017  /обновлено: 19:18  27 Декабря 2017
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    Лавров и Тиллерсон обсудили ситуацию в Сирии и Донбассе — Госдеп

    Вашингтон, 27 декабря. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон обсудили ситуацию в Сирии и в Донбассе, а также затронули тему ядерной программы КНДР. Об этом в среду заявила официальный представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт.

    «Они обсудили важность поддержки Женевского процесса с целью достижения мирного разрешения сирийского конфликта, как указано в совместном заявлении президентов  Трампа и  Путина», — пояснила она.

    Лавров и Тиллерсон обсудили ситуацию в Сирии и Донбассе — Госдеп

    Напомним, что накануне состоялись телефонные переговоры между Лавровом и Тиллерсоном. Стороны обсудили шаги по урегулированию вооруженного конфликта в Сирии при условии сохранения территориальной целостности государства, а также коснулись темы проведения в Сочи конгресса национального диалога Сирии в Сочи. Ожидается, что данное мероприятие, на которое приглашены все политические силы Сирии, состоится в последних числах января.

    Автор: Геннадий Плющев
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    #россия #сша #сирия #донбасс #кндр #лавров #тиллерсон
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