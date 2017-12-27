По закону джунглей: российский сенатор резко осудил действия Facebook в отношении Кадырова

Американская компания, владеющая социальной сетью Facebook, объяснила блокировку аккаунта Рамзана Кадырова тем, что глава Чеченской республики внесен в санкционный список США, а значит, на него распространяется действие торгово-экономических ограничений. Председатель комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета РФ Андрей Климов резко осудил действия администрации Facebook в отношении Кадырова. По мнению Климова, это означает, что Facebook и другие американские соцсети полностью находятся под контролем спецслужб США, и любые контакты с этими ресурсами представляют для россиян серьезную опасность.

«Эта ситуация показывает, что никаких нейтральных сетевых систем нет, — отметил Андрей Климов в комментарии Федеральному агентству новостей. — Это сетевые системы, которые действуют по указанию правительства США, американского разведывательного сообщества. Так было, когда Twitter принял решение удалять контент RT. Так было, когда Google принял решение «топить» новости, приходящие из России, запихивать их куда-то в дальний угол. Так было, когда Instagram также принял соответствующие решения».

Все эти действия, в том числе касающееся главы Чеченской республики, носят исключительно политический характер, подчеркнул сенатор.

«Все американские ресурсы — это очевидно политизированные системы, но часть нашей общественности, которая до сих пор молится на «либеральных» заокеанских соседей, по-прежнему, до конца дней своих будет делать вид, что ничего особенного не происходит, — отметил собеседник ФАН. — То, что сегодня в США действует неофициальная цензура, — это очевидно. То, что американцы эту цензуру давно у себя установили, называя ее политкорректностью, это тоже очевидно для специалистов. И каждый очередной такой шаг просто показывает, что расчет на некое всемирное открытое общество через Интернет — это пустые фантазии».

По словам Андрея Климова, владельцы американских соцсетей заблокировали аккаунты Рамзана Кадырова не по своей воле — у них просто не было выбора.

«Я не хочу на самом деле даже упрекать этих ребят, которые владеют этими сетями — они живут на территории, где, как писали в советское время, действует закон джунглей, — отметил сенатор Климов. — Если владельцы сетей хотят делать бизнес, не хотят штрафов, не хотят иметь дело с заокеанскими спецслужбами, они вынуждены жить по законам этих джунглей. А вот наши люди, которые наивно на что-то рассчитывали, заводя в этих сетях аккаунты, давая туда информацию, в том числе приватную, они в связи со своей наивностью, конечно, подвергались и подвергаются серьезному риску. Со стороны Агентства национальной безопасности США, со стороны самих этих сетей. И в этом смысле, повторю, ничего нового нет. Упрекать владельцев Facebook смысла нет — они живут по закону джунглей, и с точки зрения этого закона они поступают правильно. Ну, а если говорить с точки зрения некой морали, то на самом деле никакой морали у них нет, кто бы что ни говорил. И дело не в конкретной фамилии того, чей профиль заблокирован, а в цензуре, которая присутствует. Так что никакой свободы слова у них не существует».

В качестве примера несостоявшихся надежд на западную демократию Андрей Климов привел собственные воспоминания, касающиеся конца 1980-х годов.

«Вспомню из своих личных впечатлений, относящихся к 1989 году, когда 9 ноября была разрушена Берлинская стена. Очень многие и я, признаюсь, тоже по наивности надеялись, что очень скоро мы все будем ездить друг к другу без виз. Но, несмотря на это, Запад продолжает самоизоляцию, и вся история с Facebook — очередное свидетельство этой самой изоляции. Они не хотят, чтобы другая точка зрения проникала через их барьеры и их фильтры», — резюмировал Андрей Климов.

Напомним, профили Рамзана Кадырова в Facebook и Instagram перестали работать, начиная с субботы. В Кремле в связи с этим выразили озабоченность, а сам Кадыров завел аккаунты на ресурсах Telegram и Mylistory.