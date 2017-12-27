«Вы работорговцы и мародеры»: украинцы раскритиковали Киев после обмена пленными

Москва, 27 декабря. В Донбассе состоялся обмен пленными между ДНР, ЛНР и Киевом. Луганск передал Киеву 16 человек в обмен на 75 заложников. Донецк передал украинской стороне 58 человек, получив от Киева 165 пленных.

Украинцы позитивно оценили обмен пленными между Киевом и республиками Донбасса, так как это позволит людям вернуться домой к своим родным. Однако есть вопросы к юридической стороне обмена, а также о том, зачем Украина затягивала данный процесс.

Экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш заявила, что обмен пленными является правильной инициативой, поскольку люди, ставшие заложниками по вине Киева, смогут вернуться домой. Она также добавила, что украинские власти превратились в «работорговцев и мародеров», так как Киев официально признал минские соглашения, а также взял на себя обязательство «обеспечить освобождение и обмен всех заложников и незаконно удерживаемых лиц», которое прописано в шестом пункте минских договоренностей. Кроме того, Лукаш посоветовала украинским чиновникам не использовать тему обмена пленными для реализации своих политических амбиций.

«Сейчас, во время обмена украинцев на украинцев, показывая амбиции, вы только дополнительно документируете свою групповую преступную деятельность. Никакие вы не миротворцы. Не спасители. Не благодетели. Вы работорговцы, плоть от плоти войны и мародерства», — написала Лукаш на своей странице в Facebook.

Бывший депутат Верховной рады Украины Владимир Олейник, комментируя обмен пленными, обвинил украинского президента Петра Порошенко в лицемерии. Олейник напомнил, что согласно минским соглашениям, 15 февраля 2015 года в Донбассе должен был вступить в силу безусловный режим прекращения огня, в течение 14 дней стороны должны были отвести все вооружения от линии разграничения, а затем провести обмен пленными по формуле «всех на всех».

«Наглости и лицемерию Порошенко нет предела. 26 декабря 2017 года, накануне долгожданного обмена пленными, он встретился с родными, находившихся на тот момент в плену, украинских военных, и начал рассказывать, как он «боролся» за их освобождение», — написал Олейник на своей странице в Facebook.

Напомним, в середине ноября представитель Украины в гуманитарной подгруппе Виктор Медведчук обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой помочь в проведении обмена пленными. Путин провел переговоры с главами ДНР и ЛНР, которые поддержали данную инициативу. После этого началась подготовка к процессу обмена пленными.