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После стрельбы на фабрике «Меньшевик» предприятию может грозить административное наказание
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    После стрельбы на фабрике «Меньшевик» предприятию может грозить административное наказание

    18:49  27 Декабря 2017  /обновлено: 18:49  27 Декабря 2017
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    После стрельбы на фабрике «Меньшевик» предприятию может грозить административное наказание

    Москва, 27 декабря. Росгвардия проведет проверку фабрики «Меньшевик», бывший владелец которой в среду, 27 декабря,  предположительно расстрелял несколько человек. Об этом редакции Федерального агентства новостей рассказал один из сотрудников службы, пожелавший остаться анонимным, а также участвовавший в оперативных действиях на территории предприятия.

    По словам источника, в настоящий момент Росгвардия выясняет, кто именно охранял фабрику — сотрудник ЧОП или обычный охранник. В случае, если федеральная служба выяснит, что предприятие охранял обычный охранник, не зарегистрированный в ЧОП, фабрике грозит административное наказание. Так, в рамках КоАП РФ по ст. 20.16 существует ответственность за «незаконную охранную деятельность».

    Если же предприятие обслуживал ЧОП, то Росгвардия проверит, соблюдала ли лицензионные требования охранная компания. В случае несоблюдения, существует административное наказание по ст. 14.1 КоАП РФ.

    После стрельбы на фабрике «Меньшевик» предприятию может грозить административное наказание

    Напомним, бывший директор фабрики «Меньшевик» Илья Аверьянов, вероятно, ранее открыл стрельбу на территории предприятия. После этого предполагаемый стрелок бросил оружие и скрылся. На данный момент правоохранительные органы объявили его в розыск.

    Автор: Игорь Логинов
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    #москва #стрельба #росгвардия #фабрика #меньшевик
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