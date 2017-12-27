После стрельбы на фабрике «Меньшевик» предприятию может грозить административное наказание

Москва, 27 декабря. Росгвардия проведет проверку фабрики «Меньшевик», бывший владелец которой в среду, 27 декабря, предположительно расстрелял несколько человек. Об этом редакции Федерального агентства новостей рассказал один из сотрудников службы, пожелавший остаться анонимным, а также участвовавший в оперативных действиях на территории предприятия.

По словам источника, в настоящий момент Росгвардия выясняет, кто именно охранял фабрику — сотрудник ЧОП или обычный охранник. В случае, если федеральная служба выяснит, что предприятие охранял обычный охранник, не зарегистрированный в ЧОП, фабрике грозит административное наказание. Так, в рамках КоАП РФ по ст. 20.16 существует ответственность за «незаконную охранную деятельность».

Если же предприятие обслуживал ЧОП, то Росгвардия проверит, соблюдала ли лицензионные требования охранная компания. В случае несоблюдения, существует административное наказание по ст. 14.1 КоАП РФ.

Напомним, бывший директор фабрики «Меньшевик» Илья Аверьянов, вероятно, ранее открыл стрельбу на территории предприятия. После этого предполагаемый стрелок бросил оружие и скрылся. На данный момент правоохранительные органы объявили его в розыск.