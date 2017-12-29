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Новости Сирии
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Сирия повторила успех Вада Барада: ФАН публикует видео из Бейт-Джинна
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    Сирия повторила успех Вада Барада: ФАН публикует видео из Бейт-Джинна

    16:00  29 Декабря 2017
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    Сирия повторила успех Вада Барада: ФАН публикует видео из Бейт-Джинна

    Источник Федерального агентства новостей (ФАН) снял видео с позиций сирийских правительственных войск в районе горы Джебель аль-Шейх, где САА ранее установила огневой контроль над фермами Бейт-Джинна.

    Операция 4-ой танковой дивизии САА и подразделений «Национальных сил обороны» (NDF) по зачистке анклава боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам» и союзных ей вооруженных группировок, проходила по сценарию, который в начале этого года был успешно применен в Вада Барада против группировок «Сирийской свободной армии».

    Вада Барада, как и Бейт-Джинн, располагался в долине и был окружен рядом высот. Боевики ССА, удерживая стратегически важный район, контролировали водоснабжение в Дамаске. Попытки правительственных войск и отрядов «Хезболлы» зайти с юга оставались тщетными. Ситуация изменилась, когда проправительственные силы заняли ряд тактических высот северу от долины, после чего боевики заявили о капитуляции.

    Ту же картину в конце декабре можно было наблюдать и в Бейт-Джинне. 15 декабря с помощью сил переброшенной из восточной части Сирии 4-ой танковой дивизии проправительственным силам удалось рассечь анклав и занять ряд высот к северу от города. После этого стали приходить сообщения о переходе вод контроль сил Башара Асада холмов аль-Ахмара, аль-Мактула и Хазан. 20 декабря практически все возвышенности вокруг Бейт-Джинна были за САА и NDF и установлении огневого контроля над районом Бейт-Джинна.

    «Хайят Тахрир аш-Шам», после продолжительных сомнений и нескольких срывов перемирия, в итоге все-таки согласились на капитуляцию.

    Автор: Мохамад Жарбуа
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    #сирия #саа #ndf #хайят тахрир аш-шам #бейт-джинн
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