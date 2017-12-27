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Происшествия
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ВСУ открыли огонь во время обмена пленными под Горловкой
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    ВСУ открыли огонь во время обмена пленными под Горловкой

    19:01  27 Декабря 2017  /обновлено: 19:02  27 Декабря 2017
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    ВСУ открыли огонь во время обмена пленными под Горловкой

    Донецк, 27 декабря. Украинская армия открыла огонь по пригороду Горловки, который расположен всего в 10 километрах от места, где проходит самый крупный обмен пленными за всю историю конфликта в Донбассе, сообщили в оперативном командовании Донецкой народной республики.

    Военное ведомство ДНР сообщило об атаке ВСУ во время обмена пленными в Донбассе.

    «Враг нанес удар по поселку Доломитное с использованием АГС», — констатировали представители оперативного командования республики.

    Доломитное находится всего в 10 километрах от места, где в среду, 27 декабря, Украина, ДНР и ЛНР осуществляют самый крупный за всю историю конфликта в Донбассе обмен пленными.

    ВСУ открыли огонь во время обмена пленными под Горловкой

    Военные источники в ДНР подчеркнули, что вооруженные силы республики, несмотря на провокации украинских военнослужащих, продолжают соблюдать режим прекращения огня.

    Автор: Катерина Тимошенская
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    #днр #всу #обстрел #горловка #обмен пленными
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