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Освобожденный ДНР пленный отказался возвращаться на Украину
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    Освобожденный ДНР пленный отказался возвращаться на Украину

    18:48  27 Декабря 2017  /обновлено: 18:48  27 Декабря 2017
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    Освобожденный ДНР пленный отказался возвращаться на Украину

    Донецк, 27 октября. Освобожденный властями Донецкой народной республики человек отказался возвращаться на подконтрольную Киеву территорию в рамках обмена пленными в Донбассе. Об этом заявила в среду уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова.

    «Один человек отказался ехать в Украину», — объяснила она, комментируя ситуацию.

    Напомним, ранее стало известно о том, что обмен пленными между Украиной и Донецкой и Луганской народными республиками прошел в два этапа. За процедурой следили представители Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ и Совместного центра по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня в Донбассе.

    Киев передал Луганску 75 человек, а Донецку – 165 человек. Республики Донбасса передали украинской стороне 74 человека. Однако два человека, которые находились в плену на Украине, отказались возвращаться на подконтрольную ЛНР территорию.

    Автор: Алексей Громов
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    #днр #донбасс #украина
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