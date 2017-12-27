Освобожденный ДНР пленный отказался возвращаться на Украину

Донецк, 27 октября. Освобожденный властями Донецкой народной республики человек отказался возвращаться на подконтрольную Киеву территорию в рамках обмена пленными в Донбассе. Об этом заявила в среду уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова.

«Один человек отказался ехать в Украину», — объяснила она, комментируя ситуацию.

Напомним, ранее стало известно о том, что обмен пленными между Украиной и Донецкой и Луганской народными республиками прошел в два этапа. За процедурой следили представители Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ и Совместного центра по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня в Донбассе.

Киев передал Луганску 75 человек, а Донецку – 165 человек. Республики Донбасса передали украинской стороне 74 человека. Однако два человека, которые находились в плену на Украине, отказались возвращаться на подконтрольную ЛНР территорию.