Эрдоган подписал декрет, легализующий убийство по факту подозрений в терроризме

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал новый декрет №696, фактически легализующий убийство и линчевание любого человека по факту «подозрений в террористической деятельности». Статья 21 гражданского кодекса, в рамках которой действует вышеупомянутый декрет, фактически гарантирует невиновность гражданских лиц, участвующих в «преследовании предполагаемых террористов»

Таким образом, утверждение прокурора на основании показаний гражданских лиц, гласящее, что некто, убитый на улице в ходе преследования, «являлся террористом», является избыточным. Впрочем, на фоне тысяч инцидентов преследования турецкими властями гражданских лиц, якобы имеющих отношение к событиям июля 2016 года, подобные демарши администрации уже никого не удивляют. Трудно сосчитать всех журналистов, членов оппозиционных партий и правозащитников, так или иначе пострадавших от метаний Эрдогана и нового поколения турецких силовиков, пытавшихся добиться стопроцентной лояльности населения путем массовых репрессий, длившихся весь 2017 год.

Официально заявленная цель издания декрета №696 — амнистия гражданских лиц, избивавших и убивавших солдат (участников путча) в ночь с 15 на 16 июля 2016 года. Однако документ немедленно подвергся разбору со стороны оппозиционных критиков, вполне резонно указавших на достаточно свободные формулировки «условной амнистии». Первоочередным недостатком документа де-факто является вседозволенность действий «бдительных граждан», в то время, как конкретные признаки «террористической деятельности» в турецком законодательстве прописаны, как правило, комплексно, и потому — размыто.

Отличным примером «поливекторности» турецкого законодательства в контексте противодействия терроризму может служить принятый в далеком апреле 1991 антитеррористический закон №3713. Само наличие и общее содержание закона, несомненно, важны и довольно вместительны, однако… Пресловутая статья 8 вышеуказанного закона предполагает тюремные заключения и весомые денежные штрафы для физических и юридических лиц за митинги и демонстрации «против неделимой целостности государства, территории и нации». И если понятие «целостности», как правило, не требует пояснений, то «нарушение целостности» за отсутствием юридического значения термина трактуется турецким судом как Аллах на душу положит. Только за последние 10 лет правозащитники не меньше сотни раз пытались обратить внимание международных организаций и советов на незаконность применения «антитеррористического» законодательство в контексте взаимоотношений Анкары и оппозиции.

Турецкие оппозиционеры, равно как и некоторые европейские политики турецкого происхождения (в частности, депутат Бундестага от СДПГ Лале Акгюн), сделали несколько заявлений, предостерегающих гражданское население Турции строго соблюдать пункты подобных декретов. Соблюдение их, равно как и провоцируемое властью сопротивление оппозиционных сил в случае очередных «погонь за террористами», могут привести к настоящей гражданской войне.