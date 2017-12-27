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Происшествия
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Спасатели ЛНР накормили освобожденных Киевом пленных
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    Спасатели ЛНР накормили освобожденных Киевом пленных

    18:37  27 Декабря 2017  /обновлено: 18:37  27 Декабря 2017
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    Спасатели ЛНР накормили освобожденных Киевом пленных

    Луганск, 27 декабря. Спасатели МЧС ЛНР накормили освобожденных из украинского плена военных в мобильном пункте, расположенном неподалеку от места обмена, заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

    Как сообщил корреспондент Федерального агентства новостей с места событий, освобожденные военные рады вернуться в республику. Состояние у всех удовлетворительное.

    Напомним, что 27 декабря Киев провел крупнейший обмен военнопленными с ДНР и ЛНР. В ходе обмена ЛНР передала украинской стороне 16 человек, Киев освободил 75 человек, однако двое отказались возвращаться на родину. За процессом обмена пленными следили представители мониторинговой миссии ОБСЕ.

    Ранее сообщалось, что ДНР и Киев начали обмен пленными в районе Горловки. Всего к обмену в ДНР подготовили около 60 человек. 

    Автор: Алексей Громов
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    #днр #украина #лнр #обмен
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