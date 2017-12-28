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Экономика
Тренды-2018. Мы адаптируемся к жизни в новых условиях. Колонка Сергея Хестанова
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    Тренды-2018. Мы адаптируемся к жизни в новых условиях. Колонка Сергея Хестанова

    12:00  28 Декабря 2017  /обновлено: 12:37  28 Декабря 2017
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    Тренды-2018. Мы адаптируемся к жизни в новых условиях. Колонка Сергея Хестанова

    Отечественная экономика преодолела пик кризиса и начала показывать пока незначительный, но рост. Однако многие авторитетные экономисты уверены, что радость по этому поводу может быть преждевременна — в феврале 2018 года власти США рассмотрят вопрос усиления экономических санкций против России. По некоторым прогнозам, иностранцам могут запретить держать российские облигации. О том, почему возможное усиление санкций не нанесет серьезного ущерба российской экономике, в своей статье рассуждает известный российский экономист, советник по макроэкономике генерального директора «Открытие Брокер», доцент кафедры фондовых рынков и финансового инжиниринга факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Сергей Хестанов.

    Даже если США реализуют максимально жесткий сценарий расширения санкций, подобного рода действия не представляют слишком серьезной угрозы для российской экономики, по крайней мере, сейчас. Если Штаты запретят покупать ОФЗ, то это вообще не критично. Может быть, доходность по ОФЗ подрастет на 0,1-0,3%.

    Тренды-2018. Мы адаптируемся к жизни в новых условиях. Колонка Сергея Хестанова

    Что касается варианта, при котором американские власти потребуют продажи ранее купленных облигаций, он крайне маловероятен. Западная система права устроена таким образом, что принятые нормативно-правовые акты не имеют обратной силы. Даже если США примут закон, который будет иметь обратную силу, то инвесторам придется распродать ценные бумаги на сумму около 14 миллиардов долларов. Учитывая, что международные резервы Центробанка составляют около 430 миллиардов долларов…

    Действия США в этом случае были бы досадными и неприятными. Понятно, что доходность в этом случае вырастет, может быть, даже на 1% и чуть больше, но в этом случае ЦБ для того, чтобы взять ситуацию под контроль, может скупить у панически продающих ОФЗ инвесторов эти бумаги. Опять-таки, 14 миллиардов долларов — это существенная сумма, но она не катастрофичная, учитывая резервы, которыми мы обладаем. Морально фактор возможного усиления санкций воздействует на рынки, но не стоит ожидать, что эти волнения выльются во что-то масштабное.

    Тренды-2018. Мы адаптируемся к жизни в новых условиях. Колонка Сергея Хестанова

    В целом, главный итог 2017 года, и скорее всего, этот тренд сохранится, как минимум, до апреля следующего года, — это стабилизация. То есть, после сильного падения предыдущих лет мы банально адаптируемся к жизни в новых условиях. Адаптация не слишком приятная, она происходит за счет урезания расходов, причем на всех уровнях, но уже можно ответственно сказать, что в течение 2017 года российская экономика завершила процесс привыкания к новым условиям. Этот процесс завершился, и мы оказались в ситуации не слишком хорошей, но и отнюдь не драматичной. Мы наблюдаем низкий темп экономического развития, так называемый «рост около нуля». В этой ситуации мы можем пребывать достаточно долго.

    Продление сделки ОПЕК+ — это весьма положительный момент и существенный вклад в укрепление рубля, а также в снижение дефицита российского бюджета. Чем дольше будет действовать это соглашение, тем лучше будет для российской экономики.

    Тренды-2018. Мы адаптируемся к жизни в новых условиях. Колонка Сергея Хестанова

    В течение 2017 года регулятор неоднократно снижал ключевую ставку. Снижение ставки сказывается на реальном секторе экономики нейтрально — в условиях низкого темпа экономического роста реальный бизнес банально не нуждается в заемных деньгах. Более того, многие предприятия сокращают свои кредитные задолженности.

    Благодаря чему в России рекордно снизилась инфляция и почему отечественной экономике нужен слабый рубль, в своей статье рассуждает заместитель директора аналитического департамента «Альпари» Анна Кокорева.

    Автор: Сергей Хестанов
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    #санкции #россия #сша #экономика #ценные бумаги
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