Ракетоносцы ВКС РФ провели тренировку по ночной дозаправке в воздухе

Саратов, 28 декабря. Стратегические ракетоносцы ВКС РФ в Саратовской области отработали один из самых сложных элементов летной подготовки.

Экипажи стратегических ракетоносцев Ту-95МС и Ту-160 провели тренировку по дозаправке от воздушного танкера в ночное время суток. Этот элемент считается одним из самых сложных для пилотов, так как требует четкой координации экипажей двух самолетов на большой скорости в условиях плохой видимости.

Отмечается, что тренировка проходила после многочасового полета, каждый из десяти экипажей дальней авиации выполнил по две дозаправки. Ракетоносцы получали дополнительное топливо на высоте свыше пяти тысяч метров при скорости порядка 600 километров в час. Самолеты-заправщики и бомбардировщики использовали дополнительное освещение.

Воздушная дозаправка является важной частью летной подготовки, так как позволяет значительно увеличить боевой радиус действия самолетов различного класса.