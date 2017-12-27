Израиль не планирует вмешиваться в политическое урегулирование в Сирии

Москва, 27 декабря. Израильская сторона не планирует вмешиваться в процесс политического урегулирования конфликта на территории Сирийской Арабской Республики. Об этом заявил в среду журналистам посол Израиля в Москве Гарри Корен.

По словам дипломата, израильские власти всегда бдительно следили за тем, что происходит в районе Голанских высот.

«Но мы не вмешивались, и у нас нет планов вмешиваться и в политическое урегулирование конфликта. Нас интересует, что произойдет в Сирии, и мы ведем по этому поводу диалог с РФ и по военной части, и по гражданской части будущего Сирии», — цитирует слова Корена издание РБК.

Израиль также рассчитывает на то, что Сирия станет спокойной и демократической страной, которая будет уважать своих соседей. Однако пока рано говорить о заключении двустороннего мирного соглашения.

Напомним, на прошлой неделе израильские ВВС нанесли удар по военному объекту правительственной армии САР (в районе Голанских высот).