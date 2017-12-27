Сирия новости 27 декабря 19.30: российский РЗПК «Панцирь» сбил ракеты боевиков над базой «Хмеймим», «Ахрар аш-Шам» обстреляла позиции САА в Хомсе

Сирия, 27 декабря. Российская система ПВО «Панцирь-С1» сбила ракеты боевиков над авиабазой «Хмеймим», «Ахрар аш-Шам» обстреляла позиции САА в Хомсе, в Даръа идут жестокие бои между ССА и ИГ1. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: наносят удары по «Джебхат ан-Нусре»1 в Хаме.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут обстрел позиций боевиков в Дамаске, Латакии, Алеппо и Даръа, противостоят «Ахрар аш-Шам» в Хомсе, при поддержке ВКС РФ наступают на «Ан-Нусру» в Хаме.

«Тахрир аш-Шам»: противостоит САА в Хаме.

«Ахрар аш-Шам»: атаковала позиции САА в Хомсе.

Сирийская свободная армия (ССА): ведет бои с ИГ на западе провинции Даръа.

Курды: заявили о создании «Армии северной Сирии».

Провинция Дамаск

На территории оазиса Восточная Гута продолжаются столкновения между Сирийской арабской армией (САА) и радикальными группировками. По данным военного источника в сети Telegram (@EMCnewscenter1), артиллерия правительственных войск ведет обстрел зон дислокации незаконных вооруженных формирований в районе Айн Тарма. Ранее сообщалось, что перестрелки между армией САР и радикалами были зафиксированы в районе Джобар, а также недалеко от населенных пунктов Сакба и Хараста. Также командование САА договорилось с «Джейш аль-Ислам» о выводе мирного населения из оккупированных боевиками районов Гуты.

Провинция Латакия

Боевики открыли огонь по авиабазе «Хмеймим». Военный источник пишет на своей странице в социальной сети Twitter (@ WaelAlHussaini), что с помощью зенитного комплекса «Панцирь-С1» ракеты, выпущенные радикалами, были сбиты. Автор публикации сообщает, что российские вертолеты патрулируют район запуска в провинции Идлиб.

Местный источник в провинции Латакия передает в Twitter (@jisrtv), что радикальные антиправительственные группировки ведут артиллерийский обстрел расположений Сирийской арабской армии (САА) в районах Талят Абу Атира и Талят Абу Али.

Провинция Алеппо

В окрестностях населенных пунктов Зетан и Халса на юге провинции Алеппо зафиксированы перестрелки между боевиками радикальной оппозиции и Сирийской арабской армией (САА). Об этом сообщает в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@jameeldom) один из местных источников.

Информационное агентство Alsumaria News опубликовало заявление командования курдских отрядов ополчения о создании «Армии северной Сирии». Предполагается, что новое вооруженное формирование объединит все курдские группировки, действующие на территории страны. По данным Alsumaria News, тренировочные лагери «Армии северной Сирии» в ближайшее время появятся в провинциях Алеппо и Хасака.

Провинция Хомс

В районе контрольно-пропускного пункта сирийской армии в районе поселения Маръямай продолжаются перестрелки между правительственными войсками и группировкой «Ахрар аш-Шам», передает военный Telegram-канал (@EMCnewscenter1). Напомним, боевики радикального формирования напали на опорные пункты Сирийской арабской армии (САА), нарушив действующее на севере провинции Хомс перемирие. В качестве ответной реакции армия САР открыла огонь по укрепрайонам «Ахрар аш-Шам».

Провинция Даръа

Боевики радикальной оппозиции напали на опорные пункты правительственных войск САР в провинции Даръа. По данным военного Twitter-канала (@BosraPress), перестрелки между Сирийской арабской армией (САА) и незаконными вооруженными формированиями зафиксированы около населенных пунктов Ум аль-Аусаж и Замрин. Другой источник в социальной сети Twitter (@piosawaratown) пишет о столкновениях армии САР с повстанцами недалеко от города Даэль.

На западе региона идут ожесточенные бои между Сирийской свободной армией (ССА) и группировкой «Джейш Халид Ибн аль-Валид», подконтрольной ИГИЛ1. Об этом сообщает информационное агентство Almanar News.

Провинция Идлиб

ВКС РФ продолжают производить бомбардировку зон дислокации террористов «Джебхат ан-Нусры» в окрестностях стратегической авиабазы Абу Духур, передает информагентство HAQ News Agency на своей странице в социальной сети Twitter (@Agency.news.Haq). Под прикрытием российской авиации Сирийская арабская армия (САА) ведет артиллерийский обстрел позиций «Тахрир аш-Шам» недалеко от Аль-Мушейрифы. О наступлении войск Башара Асада на опорные пункты боевиков сообщает в Facebook (@DeryNewsNetwork3) местный источник.

ВВС Сирии атакуют позиции радикальных исламистов в районе населенного пункта Таль Тукан, пишет военный Telegram-канал (@EMCnewscenter1).

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)