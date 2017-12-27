Россияне осудили Facebook за блокировку страницы Кадырова по приказу властей США

Москва, 27 декабря. В пресс-службе Facebook объяснили, что причиной блокировки аккаунтов главы Чечни Рамзана Кадырова является его включение в санкционный список США. Россияне осудили действия представителей социальной сети.

Большинство россиян возмутились блокировке страниц Кадырова в Facebook и Instagram из-за санкций США.

«Вот это «независимость» от государства и политики», — заметили они.

Они обратили внимание, что ситуация полностью противоречит принципу свободы слова, который так прославляют в США.

«Facebook признала, что по приказу властей США несет юридическое обязательство деактивировать свободу слова любого своего пользователя Сети», — пишут россияне в соцсетях.

«Теперь нам всем показали, что там (в США. — Прим. ФАН) никогда и не было свободы слова!» — замечают в комментариях к новостям о блокировке аккаунтов Кадырова .

«Товарищи! Демократия — не настоящая!» — шутят интернет-пользователи.

Наиболее популярным советом в Сети являются ответные ограничительные меры со стороны России. Россияне призывают запретить «предвзятый» Facebook на территории страны.