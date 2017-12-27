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Происшествия
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#Соцсети
Россияне осудили Facebook за блокировку страницы Кадырова по приказу властей США
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    Россияне осудили Facebook за блокировку страницы Кадырова по приказу властей США

    18:38  27 Декабря 2017  /обновлено: 18:39  27 Декабря 2017
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    Россияне осудили Facebook за блокировку страницы Кадырова по приказу властей США

    Москва, 27 декабря. В пресс-службе Facebook объяснили, что причиной блокировки аккаунтов главы Чечни Рамзана Кадырова является его включение в санкционный список США. Россияне осудили действия представителей социальной сети.

    Большинство россиян возмутились блокировке страниц Кадырова в Facebook и Instagram из-за санкций США.

    «Вот это «независимость» от государства и политики», — заметили они.

    Россияне осудили Facebook за блокировку страницы Кадырова по приказу властей США

    Они обратили внимание, что ситуация полностью противоречит принципу свободы слова, который так прославляют в США.

    «Facebook признала, что по приказу властей США несет юридическое обязательство деактивировать свободу слова любого своего пользователя Сети», — пишут россияне в соцсетях.

    «Теперь нам всем показали, что там (в США. — Прим. ФАН) никогда и не было свободы слова!» — замечают в комментариях к новостям о блокировке аккаунтов Кадырова .

    «Товарищи! Демократия — не настоящая!» — шутят интернет-пользователи.

    Наиболее популярным советом в Сети являются ответные ограничительные меры со стороны России. Россияне призывают запретить «предвзятый» Facebook на территории страны.

    «Заблокировать Instagram и Facebook на территории России… В ответ на санкции», — заключают пользователи.

    Россияне осудили Facebook за блокировку страницы Кадырова по приказу властей США

    Автор: Алексей Громов
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    #кадыров #facebook #соцсети #блокировка #страницы
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