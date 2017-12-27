Главные новости 27 декабря

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий среды, 27 декабря.

Стрельба произошла на территории фабрики «Меньшевик», расположенной на Иловайской улице в Москве. Неизвестный открыл стрельбу на территории фабрики «Меньшевик» в Москве.

Военный эксперт Яков Кедми в ТВ-программе «Вечер с Владимиром Соловьевым» рассказал, что будет, если ВСУ в Донбассе двинут свою армию. Военный эксперт рассказал, что будет, если ВСУ в Донбассе двинут свою армию

Сирийские правительственные войска полностью блокировали американскую базу в Ат-Танфе. Сирия: войска САР полностью блокировали американскую базу в Ат-Танфе.

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов заявил, что наличие американской военной базы в сирийском Ат-Танфе противоречит здравому смыслу. Сирия: начальник Генштаба ВС РФ прокомментировал ситуацию вокруг базы США в Ат-Танфе.

Коммерческий директор украинского «Нафтогаза» Юрий Витренко рассказал, что благодаря решению Стокгольмского арбитража, Киев получил шанс приобретать российский газ по рыночной цене без какой-либо переплаты за транспортировку. «Нафтогаз» назвал преимущества покупки российского газа после решения суда.

Турецкие власти придумали новый способ развестись с супругой. Об этом говорится в правовом заключении, размещенном на сайте турецкого управления по делам религии. Турки придумали простой способ для развода с женами.

Интервью с российским гуру мира патронов. Владислав Дворянинов: Наша система стрелкового вооружения — лучшая в мире.

Гражданин России, специалист в сфере IT и блокчейн-технологий Павел Лернер был похищен людьми в балаклавах в Киеве. Люди в черном похитили в Киеве российского специалиста по блокчейну.

Посольство России в ЮАР опубликовало сообщение, приуроченное к 205-й годовщине изгнания войск Наполеона Бонапарта из России. Российские дипломаты призвали Запад не повторять ошибки Наполеона.