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Происшествия
СК подтвердил информацию о взрыве самодельной бомбы в Петербурге
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    Главные новости 27 декабря

    19:00  27 Декабря 2017
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    Главные новости 27 декабря

    Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий среды, 27 декабря.

    Стрельба произошла на территории фабрики «Меньшевик», расположенной на Иловайской улице в Москве. Неизвестный открыл стрельбу на территории фабрики «Меньшевик» в Москве.

    Военный эксперт Яков Кедми в ТВ-программе «Вечер с Владимиром Соловьевым» рассказал, что будет, если ВСУ в Донбассе двинут свою армию. Военный эксперт рассказал, что будет, если ВСУ в Донбассе двинут свою армию

    Сирийские правительственные войска полностью блокировали американскую базу в Ат-Танфе. Сирия: войска САР полностью блокировали американскую базу в Ат-Танфе.

    Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов заявил, что наличие американской военной базы в сирийском Ат-Танфе противоречит здравому смыслу. Сирия: начальник Генштаба ВС РФ прокомментировал ситуацию вокруг базы США в Ат-Танфе.

    Коммерческий директор украинского «Нафтогаза» Юрий Витренко рассказал, что благодаря решению Стокгольмского арбитража, Киев получил шанс приобретать российский газ по рыночной цене без какой-либо переплаты за транспортировку.  «Нафтогаз» назвал преимущества покупки российского газа после решения суда.

    Турецкие власти придумали новый способ развестись с супругой. Об этом говорится в правовом заключении, размещенном на сайте турецкого управления по делам религии. Турки придумали простой способ для развода с женами.

    Интервью с российским гуру мира патронов. Владислав Дворянинов: Наша система стрелкового вооружения — лучшая в мире.

    Гражданин России, специалист в сфере IT и блокчейн-технологий Павел Лернер был похищен людьми в балаклавах в Киеве.  Люди в черном похитили в Киеве российского специалиста по блокчейну.

    Посольство России в ЮАР опубликовало сообщение, приуроченное к 205-й годовщине изгнания войск Наполеона Бонапарта из России. Российские дипломаты призвали Запад не повторять ошибки Наполеона.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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