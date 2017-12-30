Впервые в Сирии армейская подводная команда САА участвует в международном военном чемпионате, состоявшемся в России. Участники были приглашены российской стороной, и заявили о глубокой дружбе и братстве между двумя народами и российскими и сирийскими правительствами.

Команда военно-морских сил Сирийской Арабской армии была вооружена решимостью и верой в достижение успехов в этом турнире. Команда участвовала в двух соревнованиях. Задача в первом состояла в спасении команды подводной лодки. Во втором же, сирийцам пришлось работать в замкнутом подводном пространстве.

В продолжении медицинская команда, ожидавшая в конце пирса, помогла подводникам, и заслужила третье место, в дополнение к пятому у подводников. Сирийцы получили памятные знаки от российского министра обороны.

Члены команды в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей (ФАН) выразили свою радость участию в соревнованиях, заявив, что это является честью для них. Благодаря этому важному международному достижению, которое совпало с годовщиной победы в Алеппо, память о русских друзьях, которые принимали участие в этой победе, сохранится лучше. Морская команда праздновала победу и освобождение Алеппо по-своему.