Курды создают новую «Армию севера Сирии»

Африн, 27 декабря. Курдские вооруженные формирования решили объединиться в новую «Армию севера Сирии» в провинции Алеппо.

Бывший командир курдских «Отрядов народной самообороны» (YPG) Саябанд Валат заявил о создании нового формирования, которое получило название «Армия севера Сирии». Задачей армии станет защита границ курдских районов Сирийской арабской республики. Основным противником формирования является армия Турции и протурецкие боевики ССА, которые продолжают регулярные обстрелы курдских территорий, включая кантон Африн.

Эксперты отмечают, что новое курдское формирование не теряет при этом оппозиционной направленности. Валат заявил, что «Армия севера Сирии» будет препятствовать проникновению на курдские территории, как армии Турции, так и правительственным силам Сирии.

Ранее курды из состава «Сирийских демократических сил» (SDF) (в состав которых входит YPG) сделали заявление о том, что альянс присоединиться к Вооруженным силам САР после окончательной победы над террористами.