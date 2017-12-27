Дамаск обвинил Эрдогана в поддержке террористов на территории Сирии

Дамаск, 27 декабря. Министерство иностранных дел Сирии обвинило президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в поддержке террористов, которые действуют на территории арабской республики. В ведомстве отметили, что подобная политика может негативно отразиться не только на Сирии, но и на самой Турции.

«Вновь президент Турции Эрдоган продолжает вводить в заблуждение общественное мнение в Турции. Тщетно пытается оправдать свои преступления, которые он совершил в отношении сирийского народа, безгранично всесторонне помогая террористическим группировкам в САР»,— приводит текст заявления МИД агентство SANA.

Официальный Дамаск обратил внимание на преследование инакомыслия в Турции, сравнив страну с «большой тюрьмой». Напомним, что ранее Эрдоган заявил, что считает невозможным сотрудничество с президентом Сирии Башаром Асадом, однако, по его словам, Анкара «оставляет дверь открытой» для возможных переговоров с правительством Сирии.