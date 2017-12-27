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Происшествия
СК подтвердил информацию о взрыве самодельной бомбы в Петербурге
Политика
Видеодайджест новостей, вечер 27 декабря 2017 года
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    Видеодайджест новостей, вечер 27 декабря 2017 года

    Президент России Владимир Путин представил в ЦИК документы для выдвижения в кандидаты в президенты России на выборах в марте 2018 года.
    17:55 27 Декабря 2017
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    Владимир Путин предоставил в ЦИК документы для выдвижения в президенты России

    Видеодайджест новостей, вечер 27 декабря 2017 года

    Президент России Владимир Путин представил в ЦИК документы для выдвижения кандидатом в президенты России на выборах в марте 2018 года. Напомним, глава российского государства Путин идет на выборы-2018 как самовыдвиженец. Действующий президент России объявил о намерении идти на выборы-2018 6 декабря текущего года.
     

    Состоялся крупнейший за всю историю конфликта в Донбассе обмен пленными

    Видеодайджест новостей, вечер 27 декабря 2017 года

    Сегодня состоялся крупнейший за всю историю конфликта в Донбассе обмен пленными. Изначально предполагалось, что обмен пройдет по формуле «всех на всех». Домой должны были вернуться 74 украинских пленных и 306 представителей ДНР и ЛНР. Однако киевская сторона в последний момент отказала в обмене ряду пленных, в том числе гражданину Эстонии Владимиру Полякову. Также на обмен не привезли Евгения Мефедова, фигуранта «дела 2 мая» в Одессе. Те же, кому все-таки повезло попасть на обмен, уже в ближайшее время попадут домой, к своим семьям. Некоторые из этих людей провели в плену более двух лет.
     

    В Москве состоялась грандиозная «елка» всероссийского движения «Юнармия»

    Видеодайджест новостей, вечер 27 декабря 2017 года

    В Москве состоялась грандиозная «елка» всероссийского движения «Юнармия». Юноши и девушки из 72 регионов России, а также из Армении, Киргизии и Таджикистана собрались вместе на новогоднее представление под названием «Семь чудес Москвы». А пока юнармейцы смотрели сказочное представление, представители Минобороны, профильных министерств и ведомств обсудили новые формы воспитания патриотизма и роль государства в этом деле.

     

    Жители провинции Дейр-эз-Зор рассказали о жизни в оккупации ИГ1

    Видеодайджест новостей, вечер 27 декабря 2017 года

    Провинция Дейр-эз-Зор на западном берегу Евфрата, где на протяжении нескольких лет царил произвол боевиков «Исламского государства»1 (запрещено в РФ), была освобождена в ходе антитеррористической операции ВКС России и Сирийской арабской армии (САА). По словам вынужденных переселенцев, террористы силой насаждали свои порядки, заставляя всех людей следовать канонам их псевдоидеологии. Так, мужчинам предписывалось отпускать длинные бороды, а женщинам запрещалось ходить с открытым лицом — их заставляли скрывать даже глаза. Одна их жительниц рассказала, что не раз подвергалась наказаниям и побоям боевиков, так как не могла носить накидку из-за болезни глаз.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

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