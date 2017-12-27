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Хама: боевики «Джебхат ан-Нусры» захватили позиции ССА
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    Хама: боевики «Джебхат ан-Нусры» захватили позиции ССА

    17:45  27 Декабря 2017  /обновлено: 17:45  27 Декабря 2017
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    Хама: боевики «Джебхат ан-Нусры» захватили позиции ССА

    Хама, 27 декабря. Сирийская оппозиция продолжает противостояние с «Джебхат ан-Нусрой»1 в северной части провинции Хама.

    Сирийские военные источники сообщили, что несколько подразделений террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России) совершили внезапное нападение на укрепленные пункты своих конкурентов из оппозиционного альянса «Свободная сирийская армия» (ССА). Под атакой оказались «умеренные» боевики группировки «Джейш аль-Наср».

    Отмечается, что противостояние с этим формированием началось после того, как террористы «Ан-Нусры» захватили и казнили одного из командиров данной группировки. Ранее сообщалось, что «Ан-Нусра» неоднократно предлагала формированиям ССА заключить перемирие для совместной борьбы против правительственных войск в Хаме и Идлибе, однако постоянно нарушала подписанные соглашения.

    Хама: боевики «Джебхат ан-Нусры» захватили позиции ССА

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #хама #идлиб #джебхат ан-нусра
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