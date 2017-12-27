«Костюмчик не получился»: Рогозин заявил о системных ошибках в Роскосмосе

Москва, 27 декабря. Руководство государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» допустило системные ошибки. Об этом заявил вице-премьер Российской Федерации Дмитрий Рогозин, комментируя инцидент с запуском ракеты-носителя «Союз-2.1б».

«Есть системные ошибки в управлении, в руководстве госкорпорации», — объяснил он в эфире телеканала «Россия-24».

По словам политика, руководство страны надеялось на то, что ракетно-космическая отрасль сможет выйти на безаварийную работу.

«Здесь космодром сработал идеально, ракета-носитель — прекрасно, исправный разгонный блок и рабочая полезная нагрузка… Но все вместе оказалось — один портной шьет карман, другой — лацкан, а костюмчик не получился», — отметил Рогозин.

Напомним, 28 ноября ракета-носитель «Союз-2.1б» не смогла вывести на орбиту спутник «Метеор-М» и еще 18 малых космических аппаратов. Как отметил Дмитрий Рогозин, ракета была запущена с космодрома «Восточный», однако настройки были рассчитаны под старт с «Байконура».