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Обладатель «Золотого мяча» стал президентом Либерии
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    Обладатель «Золотого мяча» стал президентом Либерии

    17:48  27 Декабря 2017  /обновлено: 17:48  27 Декабря 2017
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    Обладатель «Золотого мяча» стал президентом Либерии

    Москва, 27 декабря. Бывший либерийский профессиональный футболист, обладатель «Золотого мяча» 1995 года Джордж Веа избран президентом Либерии.

    Веа одержал победу над вице-президентом африканской страны Джозефом Бокаем по итогам второго тура голосования. Кандидатуру бывшего спортсмена поддержали на 12 из 15 избирательных участках. По итогам первого тура голосования ни тот, ни другой кандидат не смогли набрать необходимого большинства голосов.

    Напомним, до Веа должность президента Либерии с 2006 года занимала обладательница Нобелевской премии мира Элен Джонсон-Серлиф.  

    Обладатель «Золотого мяча» стал президентом Либерии

    Отметим, Джордж Веа является одним из наиболее успешных и известных африканцев, когда-либо игравших в Европе. Веа выступал на позиции центрального нападающего и запомнился игрой за такие именитые европейские клубы, как «Монако», ПСЖ, «Милан» и «Челси».

     

    Автор: Федор Веснин
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    #президент #футболист #джордж веа #либерия
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