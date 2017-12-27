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Дышала, вернулась и бегает: Рогозин рассказал о рекорде «собаки-амфибии»
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    Дышала, вернулась и бегает: Рогозин рассказал о рекорде «собаки-амфибии»

    17:57  27 Декабря 2017  /обновлено: 17:58  27 Декабря 2017
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    Дышала, вернулась и бегает: Рогозин рассказал о рекорде «собаки-амфибии»

    Москва, 27 декабря. Вице-премьер России Дмитрий Рогозин рассказал о новом эксперименте с использованием технологии жидкого дыхания, при котором лабораторную собаку погрузили на большую глубину.

    «Могу сказать вам по секрету, что одна наша замечательная псина выдержала глубину 1004 метра. Это абсолютный рекорд. Дышала, вернулась, жива-здорова и бегает», — отметил он в эфире телеканала «Россия-24».

    Зампред правительства добавил, что в Фонде перспективных исследований (ФПИ), где проводятся работы по созданию технологии жидкого дыхания, относятся к лабораторным животным, как к своим сотрудникам — глубоко положительно.

    Напомним, что ранее Рогозин вместе с учеными ФПИ продемонстрировал президенту Сербии данную технологию. В ходе демонстрации таксу поместили в резервуар с жидкостью, не содержащую азот. Через некоторое время собака начала дышать.Впоследствии Рогозин взял себе участвующую в эксперименте таксу.

    Автор: Геннадий Плющев
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    #рогозин #собака #эксперимент #жидкое дыхание
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