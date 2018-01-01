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Сирия празднует Новый год: ФАН публикует видео с карнавала в Скальбии
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    Сирия празднует Новый год: ФАН публикует видео с карнавала в Скальбии

    14:00  1 Января 2018
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    Сирия празднует Новый год: ФАН публикует видео с карнавала в Скальбии

    Корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) побывал в новогоднюю ночь на праздничном карнавале в городе Скальбия на севере провинции Хама.

    Скальбия — прифронтовой христианский город, находящийся к западу от так называемого Аль-Латаминского кармана, на территории которого действуют боевики террористического альянса «Джебхат ан-Нусры»1 (запрещено в РФ) «Хайят Тахрир аш-Шам», а также союзные им вооруженные группировки. На севере Хамы радикальным исламистам противостоят, в основном, ополченцы из «Национальных сил Сирии» (NDF), сражающихся на стороны правительства Башара Асада. Скальбия часто подвергается обстрелам с территории, подконтрольной боевикам, однако в этом году в первые за семь лет, что длится сирийский конфликт местные жители провели новогодний карнавал.

    «Это день Нового года, победы и безопасности Сирии, мы посылаем слова любви и мира всем сирийцам, и особое поздравление сирийской армии на всех фронтах», — объясняет нам один из местных  жителей участвующих в карнавале.

    В Новогоднюю ночь редкий человек выходил на улицу без костюма. Самым популярным выбором был — Дед Мороз. В объектив камеры корреспондента Федерального агентства новостей (ФАН) попал и один из ополченцев NDF, проезжающий с семьей на автомобиле. Повсюду на улицах Скальбии развешаны гирлянды и украшения, стоят искусственные елки. Бросается в глаза, что настоящая радость праздника у многих жителей, уставших от войны за семь лет, отсутствует, но стойкость и решительность народа не изменилась.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
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    #сирия #хама #скальбия
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