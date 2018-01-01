Сирия празднует Новый год: ФАН публикует видео с карнавала в Скальбии

Корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) побывал в новогоднюю ночь на праздничном карнавале в городе Скальбия на севере провинции Хама.

Скальбия — прифронтовой христианский город, находящийся к западу от так называемого Аль-Латаминского кармана, на территории которого действуют боевики террористического альянса «Джебхат ан-Нусры»1 (запрещено в РФ) «Хайят Тахрир аш-Шам», а также союзные им вооруженные группировки. На севере Хамы радикальным исламистам противостоят, в основном, ополченцы из «Национальных сил Сирии» (NDF), сражающихся на стороны правительства Башара Асада. Скальбия часто подвергается обстрелам с территории, подконтрольной боевикам, однако в этом году в первые за семь лет, что длится сирийский конфликт местные жители провели новогодний карнавал.

«Это день Нового года, победы и безопасности Сирии, мы посылаем слова любви и мира всем сирийцам, и особое поздравление сирийской армии на всех фронтах», — объясняет нам один из местных жителей участвующих в карнавале.

В Новогоднюю ночь редкий человек выходил на улицу без костюма. Самым популярным выбором был — Дед Мороз. В объектив камеры корреспондента Федерального агентства новостей (ФАН) попал и один из ополченцев NDF, проезжающий с семьей на автомобиле. Повсюду на улицах Скальбии развешаны гирлянды и украшения, стоят искусственные елки. Бросается в глаза, что настоящая радость праздника у многих жителей, уставших от войны за семь лет, отсутствует, но стойкость и решительность народа не изменилась.

1 Организация запрещена на территории РФ.