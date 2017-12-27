Обмен пленными между ДНР и Киевом под Горловкой завершен

Горловка, 27 декабря. Завершился обмен пленными между Украиной и ДНР в Горловке, автобусы направляются в Донецк, сообщил корреспондент Федерального агентства новостей с места событий.

В Донбассе состоялся самый масштабный обмен пленными с начала конфликта. На первом этапе Украина передала ЛНР 75 человек, 73 из них вернулись на родину. Луганск передал Киеву 16 человек. Процедура проходила в районе КПП «Майорск».

На втором этапе ДНР передала Киеву 58 пленных, на территорию республики возвращаются 165 человек. Автобусы с освобожденными едут в столицу республики.

Позднее представитель президента Украины в Раде Ирина Луценко написала в Facebook, что на подконтрольную Киеву территорию вернулись 74 человека.