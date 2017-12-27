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Новороссия
Спасатели ЛНР накормили освобожденных Киевом пленных
Новороссия
Обмен пленными между ДНР и Киевом под Горловкой завершен
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    Обмен пленными между ДНР и Киевом под Горловкой завершен

    17:24  27 Декабря 2017  /обновлено: 18:06  27 Декабря 2017
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    Обмен пленными между ДНР и Киевом под Горловкой завершен

    Горловка, 27 декабря. Завершился обмен пленными между Украиной и ДНР в Горловке, автобусы направляются в Донецк, сообщил корреспондент Федерального агентства новостей с места событий. 

    В Донбассе состоялся самый масштабный обмен пленными с начала конфликта. На первом этапе Украина передала ЛНР 75 человек, 73 из них вернулись на родину. Луганск передал Киеву 16 человек. Процедура проходила в районе КПП «Майорск». 

    На втором этапе ДНР передала Киеву 58 пленных, на территорию республики возвращаются 165 человек. Автобусы с освобожденными едут в столицу республики.

    Позднее представитель президента Украины в Раде Ирина Луценко написала в Facebook, что на подконтрольную Киеву территорию вернулись 74 человека.

     

    Автор: Ирина Селезнева
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    #днр #киев #донбасс #украина #горловка #обмен пленными
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