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Партия «Родина» поддержит кандидатуру Путина на выборах-2018
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    Партия «Родина» поддержит кандидатуру Путина на выборах-2018

    17:53  27 Декабря 2017  /обновлено: 17:53  27 Декабря 2017
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    Партия «Родина» поддержит кандидатуру Путина на выборах-2018

    Москва, 27 декабря. Съезд делегатов партии «Родина» принял единогласное решение поддержать кандидатуру президента России Владимира Путина на выборах-2018, заявил ее председатель Алексей Журавлев.

    Журавлев огласил результаты открытого голосования делегатов съезда по вопросу поддержки действующего главы государства на выборах президента России в 2018 году.

    «Принимается единогласно», — приводит его слова РИА Новости.

    Ранее в пресс-службе «Родины» отметили, что на съезде партии запланированы выступления Журавлева, публициста Александра Проханова и российского экономиста Михаила Хазина.

    Партия «Родина» поддержит кандидатуру Путина на выборах-2018

    Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года. Избирательная кампания кандидатов на выборах-2018 официально стартовала 18 декабря.

    Автор: Алексей Громов
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    #путин #родина #поддержка #выборы-2018 #съезд
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