Партия «Родина» поддержит кандидатуру Путина на выборах-2018

Москва, 27 декабря. Съезд делегатов партии «Родина» принял единогласное решение поддержать кандидатуру президента России Владимира Путина на выборах-2018, заявил ее председатель Алексей Журавлев.

Журавлев огласил результаты открытого голосования делегатов съезда по вопросу поддержки действующего главы государства на выборах президента России в 2018 году.

«Принимается единогласно», — приводит его слова РИА Новости.

Ранее в пресс-службе «Родины» отметили, что на съезде партии запланированы выступления Журавлева, публициста Александра Проханова и российского экономиста Михаила Хазина.

Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года. Избирательная кампания кандидатов на выборах-2018 официально стартовала 18 декабря.