Сирия: более 100 боевиков сдались властям в провинции Алеппо

Алеппо, 27 декабря. Более сотни боевиков решили воспользоваться правом на амнистию в провинции Алеппо.

Корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) сообщает с места событий, что сирийские военнослужащие приняли около 100 человек, которые являются боевиками, а также гражданами, работавшими на вооруженные формирования, в районе КПП «Тайгха» около населенного пункта Манбидж. Боевики перешли на территорию, подконтрольную САА, и выразили желание сдаться властям.

Отмечается, что в данный момент с ними работают сотрудники сирийских спецслужб, которые должны урегулировать статус бывших боевиков в соответствии с программой народного примирения. После проведения необходимых процедур граждане могут вернуться к мирной жизни или вступить в ряды САА для борьбы с террористами.

Ранее сообщалось, что президент Сирии Башар Асад подписал в 2015 году указ, позволяющий боевикам-гражданам САР сложить оружие и вернуться к мирной жизни.