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Сирия: более 100 боевиков сдались властям в провинции Алеппо
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    Сирия: более 100 боевиков сдались властям в провинции Алеппо

    17:33  27 Декабря 2017  /обновлено: 17:33  27 Декабря 2017
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    Сирия: более 100 боевиков сдались властям в провинции Алеппо

    Алеппо, 27 декабря. Более сотни боевиков решили воспользоваться правом на амнистию в провинции Алеппо.

    Корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) сообщает с места событий, что сирийские военнослужащие приняли около 100 человек, которые являются боевиками, а также гражданами, работавшими на вооруженные формирования, в районе КПП «Тайгха» около населенного пункта Манбидж. Боевики перешли на территорию, подконтрольную САА, и выразили желание сдаться властям.

    Отмечается, что в данный момент с ними работают сотрудники сирийских спецслужб, которые должны урегулировать статус бывших боевиков в соответствии с программой народного примирения. После проведения необходимых процедур граждане могут вернуться к мирной жизни или вступить в ряды САА для борьбы с террористами.

    Ранее сообщалось, что президент Сирии Башар Асад подписал в 2015 году указ, позволяющий боевикам-гражданам САР сложить оружие и вернуться к мирной жизни.

    Сирия: более 100 боевиков сдались властям в провинции Алеппо

    Сирия: более 100 боевиков сдались властям в провинции Алеппо

    Сирия: более 100 боевиков сдались властям в провинции Алеппо

    Сирия: более 100 боевиков сдались властям в провинции Алеппо

    Сирия: более 100 боевиков сдались властям в провинции Алеппо

    Автор: Мохамад Жарбуа
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #сирия #алеппо #башар асад #боевики #амнистия
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