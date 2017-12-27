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Политика
«Исход крыс не за горами»: Захарова пошутила о коте в МИД Украины
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    «Исход крыс не за горами»: Захарова пошутила о коте в МИД Украины

    17:14  27 Декабря 2017  /обновлено: 17:14  27 Декабря 2017
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    «Исход крыс не за горами»: Захарова пошутила о коте в МИД Украины

    Москва, 27 декабря. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пошутила о коте Амбассадоре, которого украинский МИД «нанял» на службу в среду.

    О новом «сотруднике» украинского внешнеполитического ведомства сообщил в своем Twitter директор политического департамента МИД Алексей Макеев. В социальной сети он разместил фотографию кота по кличке Амбассадор, добавив, что кот будет представлять «украинско-кошачьи интересы на международной арене, защищать от русокрыс и способствовать выходу украинского молока на мировые рынки».

    Новый вид международных интересов, обозначенный в посте Макеева, вызвал у Захаровой недоумение.

    «Украинско-кошачьи интересны?.. Не знали, честно говоря, что такие есть. А украинско-собачьи или украинско-петушиные интересы, как я понимаю, уже кто-то успешно представляет?» — иронично отметила она на своей странице в Facebook.

    Захарова добавила, что, раз украинские дипломаты в вопросах безопасности и экономики полагаются теперь на котов, они, судя по всему, «уверенно идут ко дну».

    «Ну, что можно сказать… Поздно, коллеги: исход крыс не за горами — вы уверенно идёте ко дну, раз одна надежда на котов как в сфере безопасности, так и в сфере экономики», — написала она.

    Официальный представитель российского МИД заметила, что в целом образ кота, продвигающего на рынке молоко, хорошо характеризует состояние дел на Украине.

    «Сколько там этого молока до мирового рынка дойдет — одному коту известно», — подчеркнула она.

    К посту Захарова также прикрепила ролик с котом, убегающим от крысы, пошутив, что на видео запечатлено, как кот Амбассадор приступил к своим обязанностям.

    Автор: Алексей Громов
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    #россия #украина #захарова #кот
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