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Второй этап обмена пленными проводят на территории ДНР
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    Второй этап обмена пленными проводят на территории ДНР

    17:08  27 Декабря 2017  /обновлено: 17:09  27 Декабря 2017
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    Второй этап обмена пленными проводят на территории ДНР

    Горловка, 27 декабря. Второй этап обмена военнопленными начался в населенном пункте Горловка, который находится под контролем Донецкой народной республики.

    Как сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, инициатором проведения обмена в Горловке выступила уполномоченный ДНР по правам человека Дарья Морозова. Автобусы с пленными следуют по направлению к пункту пропуска «Майорск», контролируемый ДНР.

    Напомним, что в среду в Донбассе стартовал самый масштабный обмен военнопленными за последние 14 месяцев. Луганская народная республика передала Киеву 16 пленных в обмен на 75 человек. Разницу в цифрах в Луганске объяснили тем, что часть людей уже освободили к моменту достижения окончательной договоренности, а некоторые отказались возвращаться в ЛНР.

     

    Автор: Геннадий Плющев
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    #днр #украина #пленные #обмен
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