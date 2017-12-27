Второй этап обмена пленными проводят на территории ДНР

Горловка, 27 декабря. Второй этап обмена военнопленными начался в населенном пункте Горловка, который находится под контролем Донецкой народной республики.

Как сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, инициатором проведения обмена в Горловке выступила уполномоченный ДНР по правам человека Дарья Морозова. Автобусы с пленными следуют по направлению к пункту пропуска «Майорск», контролируемый ДНР.

Напомним, что в среду в Донбассе стартовал самый масштабный обмен военнопленными за последние 14 месяцев. Луганская народная республика передала Киеву 16 пленных в обмен на 75 человек. Разницу в цифрах в Луганске объяснили тем, что часть людей уже освободили к моменту достижения окончательной договоренности, а некоторые отказались возвращаться в ЛНР.