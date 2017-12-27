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Хмеймим: российская система ПВО «Панцирь» сбила ракеты, выпущенные боевиками из Идлиба
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    Хмеймим: российская система ПВО «Панцирь» сбила ракеты, выпущенные боевиками из Идлиба

    17:20  27 Декабря 2017  /обновлено: 17:20  27 Декабря 2017
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    Хмеймим: российская система ПВО «Панцирь» сбила ракеты, выпущенные боевиками из Идлиба

    Хмеймим, 27 декабря. Боевики «Джебхат ан-Нусры»1 выпустили несколько ракет по российской авиабазе ВКС РФ «Хмеймим» в провинции Латакия.

    По данным сразу нескольких сирийских источников боевики террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России), расположенные в провинции Идлиб, произвели запуск нескольких ракет по российской военной базе «Хмеймим».

    По предварительным данным при обстреле применялись реактивные системы залпового огня. Угроза была оперативно обнаружена российскими силами противовоздушной обороны, после чего в ход пошли системы ПВО «Панцирь-С1». Источники отмечают, что ракеты перехвачены в воздухе около населенного пункта Джабель. Ни один из боеприпасов не достиг цели.

    В настоящий момент военная авиация патрулирует район запуска ракет, при обнаружении боевики будут уничтожены.

    Хмеймим: российская система ПВО «Панцирь» сбила ракеты, выпущенные боевиками из Идлиба

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #хмеймим #вкс рф #латакия #джебхат ан-нусра #панцирь-с1
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