Facebook назвала причины блокировки аккаунтов Кадырова

Москва, 27 декабря. Аккаунты главы Чечни Рамзана Кадырова в социальных сетях Facebook и Instagram заблокированы в связи с тем, что политик был включен в санкционный список Соединенных Штатов Америки. Об этом сообщили журналистам в среду официальные представители Facebook (компания контролирует обе соцсети).

«Аккаунты принадлежали лицу или велись от лица, которое числится в списке граждан особых категорий и запрещенных лиц США и на которое распространяется действие торгово-экономических санкций США. В связи с этим Facebook несет юридическое обязательство деактивировать аккаунты этого лица», — цитирует заявление американской компании РИА Новости.

Напомним, аккаунты Кадырова в Facebook и Instagram были заблокированы 23 декабря. Непосредственно официальный представитель президента России Дмитрий Песков указал на то, что данный инцидент вызывает обеспокоенность.