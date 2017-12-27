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Facebook назвала причины блокировки аккаунтов Кадырова
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    Facebook назвала причины блокировки аккаунтов Кадырова

    17:10  27 Декабря 2017  /обновлено: 18:28  27 Декабря 2017
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    Facebook назвала причины блокировки аккаунтов Кадырова

    Москва, 27 декабря. Аккаунты главы Чечни Рамзана Кадырова в социальных сетях Facebook и Instagram заблокированы в связи с тем, что политик был включен в санкционный список Соединенных Штатов Америки. Об этом сообщили журналистам в среду официальные представители Facebook (компания контролирует обе соцсети).

    «Аккаунты принадлежали лицу или велись от лица, которое числится в списке граждан особых категорий и запрещенных лиц США и на которое распространяется действие торгово-экономических санкций США. В связи с этим Facebook несет юридическое обязательство деактивировать аккаунты этого лица», — цитирует заявление американской компании РИА Новости.

    Напомним, аккаунты Кадырова в Facebook и Instagram были заблокированы 23 декабря. Непосредственно официальный представитель президента России Дмитрий Песков указал на то, что данный инцидент вызывает обеспокоенность.

    Автор: Алексей Громов
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    #кадыров #facebook #instagram
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