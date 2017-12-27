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ДНР и Киев начали обмен пленными в районе Горловки
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    ДНР и Киев начали обмен пленными в районе Горловки

    17:07  27 Декабря 2017  /обновлено: 17:08  27 Декабря 2017
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    ДНР и Киев начали обмен пленными в районе Горловки

    Донецк, 27 декабря. Представители ДНР начали процедуру обмена пленными с украинской стороной вблизи КПП под Горловкой, сообщает корреспондент Федерального агентства новостей с места событий.

    Напомним, что представители ДНР готовили к обмену около 60 военнопленных.

    На месте присутствуют уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова, вице-спикер Верховной рады Украины, представитель Украины в подгруппе по гуманитарным вопросам в Минске Ирина Геращенко, официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко, омбудсмен ЛНР Ольга Кобцева, представители мониторинговой миссии ОБСЕ, сотрудники МККК, а также представители духовенства.

    ДНР и Киев начали обмен пленными в районе Горловки

    Военные и сотрудники правоохранительных органов ДНР обеспечивают безопасность в регионе. На месте также стоят несколько машин скорой.

    Ранее сообщалось, что в ЛНР рассказали, сколько освобожденных Киевом пленных отказались возвращаться в республику.

    Автор: Алексей Громов
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    #днр #украина #лнр #обмен
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