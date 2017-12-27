ДНР и Киев начали обмен пленными в районе Горловки

Донецк, 27 декабря. Представители ДНР начали процедуру обмена пленными с украинской стороной вблизи КПП под Горловкой, сообщает корреспондент Федерального агентства новостей с места событий.

Напомним, что представители ДНР готовили к обмену около 60 военнопленных.

На месте присутствуют уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова, вице-спикер Верховной рады Украины, представитель Украины в подгруппе по гуманитарным вопросам в Минске Ирина Геращенко, официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко, омбудсмен ЛНР Ольга Кобцева, представители мониторинговой миссии ОБСЕ, сотрудники МККК, а также представители духовенства.

Военные и сотрудники правоохранительных органов ДНР обеспечивают безопасность в регионе. На месте также стоят несколько машин скорой.

Ранее сообщалось, что в ЛНР рассказали, сколько освобожденных Киевом пленных отказались возвращаться в республику.