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Россия
Рогозин рассказал о причинах неудачного запуска «Союза»
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    Рогозин рассказал о причинах неудачного запуска «Союза»

    17:19  27 Декабря 2017  /обновлено: 17:20  27 Декабря 2017
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    Рогозин рассказал о причинах неудачного запуска «Союза»

    Москва, 27 декабря. Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин прокомментировал аварию разгонного блока «Фрегат», заявив, что ЧП произошло в том числе потому, что не было назначено головное предприятие, которые бы отвечало за сведение программного обеспечения разгонного блока и ракеты «Союз».  

    «Не было даже назначено головное предприятие, (ответственное — прим. ФАН) за сведение программного обеспечения разгонного блока и ракеты», — заявил Рогозин, выступая в эфире канала «Россия-24».

    Вице-премьер также отметил, что настройки ракеты делались под Байконур, в то время как «Союз» стартовал с космодрома «Восточный». Рогозин заявил, что специалисты «не посчитали азимут».

    Выводы, к которым пришли представители альтернативной аварийной комиссии по расследованию неудачного запуска корабля «Союз», будут представлены президенту России Владимиру Путину, добавил Рогозин.

    Вице-премьер подчеркнул, что выводы будут жесткими, но объективными.  

    Напомним, 28 ноября завершился неудачей запуск с космодрома Восточный ракеты-носителя «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат». Ракета не смогла вывести в космос спутник «Метеор- М» и несколько других космических аппаратов.  

    Автор: Федор Веснин
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    #роскосмос #рогозин #фрегат #союз #запуск #причина
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