Рогозин рассказал о причинах неудачного запуска «Союза»

Москва, 27 декабря. Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин прокомментировал аварию разгонного блока «Фрегат», заявив, что ЧП произошло в том числе потому, что не было назначено головное предприятие, которые бы отвечало за сведение программного обеспечения разгонного блока и ракеты «Союз».

«Не было даже назначено головное предприятие, (ответственное — прим. ФАН) за сведение программного обеспечения разгонного блока и ракеты», — заявил Рогозин, выступая в эфире канала «Россия-24».

Вице-премьер также отметил, что настройки ракеты делались под Байконур, в то время как «Союз» стартовал с космодрома «Восточный». Рогозин заявил, что специалисты «не посчитали азимут».

Выводы, к которым пришли представители альтернативной аварийной комиссии по расследованию неудачного запуска корабля «Союз», будут представлены президенту России Владимиру Путину, добавил Рогозин.

Вице-премьер подчеркнул, что выводы будут жесткими, но объективными.

Напомним, 28 ноября завершился неудачей запуск с космодрома Восточный ракеты-носителя «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат». Ракета не смогла вывести в космос спутник «Метеор- М» и несколько других космических аппаратов.