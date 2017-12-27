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Губернатор Подмосковья назвал причину ДТП с автобусом на Славянском бульваре
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    Губернатор Подмосковья назвал причину ДТП с автобусом на Славянском бульваре

    17:00  27 Декабря 2017  /обновлено: 17:00  27 Декабря 2017
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    Губернатор Подмосковья назвал причину ДТП с автобусом на Славянском бульваре

    Москва, 27 декабря. Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что точные причины аварии с пассажирским автобусом в Москве будут известны в ближайшее время.

    25 декабря в Москве водитель рейсового автобуса не справился с управлением, в результате чего машина въехал в подземный переход около станции метро «Славянский бульвар». В результате аварии погибли четыре человека, около 15 получили травмы.

    Губернатор отметил, что автобус, который въехал в подземный переход, был абсолютно новым и находился в хорошем техническом состоянии. Кроме того, машина успешно прошла все необходимые процедуры перед рейсом.

    «Получается, что да. Трагический, нелепый человеческий фактор», — сказал Воробьев в комментарии РИА Новости.

    Он также добавил, что расследованием аварии занимаются специалисты Следственного комитета России. Окончательные результаты расследования будут озвучены в ближайшие дни.

    Автор: Алексей Громов
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    #москва #дтп #автобус #воробьев #славянский бульвар
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