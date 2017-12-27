Чтобы срубить хайп, нужен фейк

Последние дни уходящего Года литературы-2017 потрясла информация, размещенная на одноименном официальном портале. Создатели портала объявили, что, оказывается, главными словами в России в этом году были «реновация», «биткоин» и «хайп». Интересен не столько предмет исследования, сколько его процесс.

Главным словом 2017 года названа «реновация». На втором месте списка — «биткоин», на третьем — «хайп». Далее в топ-10 вошли: токсичный, баттл, допинг, криптовалюта, фейк, безвиз и харассмент/домогательство. Еще эксперты подобрали 15 «протологизмов» (авторских неологизмов), куда вошли такие слова как домогант, гоп-политика, кумироточение, обеззлобливающее, соворность, дармолюб, живоглупие, незомбисимость, матильдометр и т.д.

Новость о «самых популярных» словах тут же подхватили российские СМИ, оставив ее практически без комментариев – ведь опубликована информация не на заборе, а на официальном портале, учрежденном «Российской газетой». И только немногие особо дотошные авторы решили поинтересоваться, а кто, собственно, выбирал эти «хайповые» слова и составлял списки?

Родина слышит

Выяснилось, что слова подбирал некий Экспертный совет при Центре творческого развития русского языка, в который, как написано на портале «Год литературы 2017», «входят известные писатели, филологи, лингвисты, журналисты, культурологи и философы». Блогерам удалось подробнее раздобыть этот список: Вячеслав Курицын, Елена Черникова, Владимир Шаров, Татьяна Щербина; лингвисты Светлана Друговейко-Должанская, Людмила Зубова, Ольга Северская, Наталья Фатеева, Елена Шмелева; журналисты и филологи Андрей Архангельский, Марина Королева, Ксения Туркова; режиссер Владимир Мирзоев; филолог и педагог Евгения Абелюк; библеист и публицист Андрей Десницкий; философы и культурологи Григорий Тульчинский и Михаил Эпштейн. Секретарь совета — лингвист Яна Астахова.

Какие-либо координаты Центра творческого развития русского языка найти в открытом доступе не удалось, однако Интернет все же помог: блогер Владимир Маслов нашел-таки, что Центр творческого развития русского языка создан в 2006 году на базе Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) и Международной ассоциации преподавателей русского языка и литературы (МАПРЯЛ) во главе с Михаилом Эпштейном. Сайтов ни у Центра творческого развития, ни у МАПРЯЛ не обнаружено. Зато в соцсетях удалось найти личную страницу Михаила Эпштейна. На ней указано, что уважаемый Михаил Наумович — бывший москвич, покинувший родину в начале 1990-х. Ныне – профессор в Emory University (Университет Эмори), специалист по русской литературе. Живет в Атланте (США).

Каким образом Михаил Эпштейн и его коллеги из Экспертного совета Центра творческого развития русского языка составляли список главных слов 2017 года в России? Предположительно, они пользовались методиками некой закрытой группы «Слово года». В ней состоят русскоязычные деятели культуры, литературы и искусств, большинство из которых по разным причинам и в разные годы покинули Родину. В течение года группа отбирает часто звучащие слова, затем голосованием Экспертного совета выбираются главные слова года.

Разумеется, никто не покушается на их творческие права. Но не совсем понятно, зачем правительственному порталу «Год литературы 2017» выходить с новостью о том, что Россия выбрала свой «хайп»?

Словно за вклад

ФАН попыталось задать этот вопрос авторам и руководству портала «Год литературы 2017». Увы, ни одна из ссылок на сайте с указанием «контакты» или «обратная связь» не сработала, то есть они попросту не активны. Открылась лишь информация, что учредителем сайта является АО «Издательство «Российская газета». Адрес: Москва, улица Правды, д.24. Редактор – Михаил Визель. Редактор новостей – Людмила Прохорова.

Еще удалось узнать, что эти люди 13 января 2017 года были награждены премией правительства в области СМИ за 2016 год за «создание и высокопрофессиональное сопровождение» интернет-портала «ГодЛитературы.РФ». Премии редакции вручил лично премьер-министр Дмитрий Медведев.

«Раньше всегда считалось, что газета живет один день, но сейчас информация в современном мире устаревает еще быстрее, и именно вы, журналисты, помогаете людям разобраться во всей этой изменчивой картине», — обратился глава правительства к лауреатам, собравшимся в Голубом зале Дома приемов правительства.

Михаил Визель в ответном слове сообщил, что «в XXI веке литература и Интернет — это такое же естественное сочетание, как последние 500 лет была бумага и литература», и пообещал нести ответственность и дальше.

Напомним, изначально портал был создан только для Года литературы (им в России был объявлен 2015-й), а затем, как шутят организаторы, проект решили оставить на второй год. А потом и на третий, 2017-й. Портал за три года посетили около 3 миллионов человек. Авторы с гордостью говорят, что «здесь не только современные авторы, но и классики живут словно в реальном времени». Ключевыми тут, пожалуй, могут быть слова «словно» и в «реальном времени». Потому что иначе трудно объяснить, чем руководствовались авторы государственного портала, посвященному русскому языку, объявляя главными русскими же словами года «хайп» и прочие «фейки», причем отобранные заморскими экспертами.

Акция по внедрению барахла

Вот как комментируют эту новость на портале «Год литературы 2017» сами читатели.

«Довольно нагло брать начало списков поисковых сайтов и объявлять это какими-то главными словами. Хотя, что «француз выбросил, то поляк подобрал» придумано давно, в том числе и про экспертный совет. А вторую половину — набор лигвистических поганок собственной выделки совета — комментаторы зря не пинают», — согласен Owan Skirlan.

«А не стыдно вот такие рейтинги составлять тут? И при этом не сопровождать комментариями по улучшению ситуации? Или всем на сайте Года Литературы нравится, что у нас такая ситуация с языком?», — пишет lem_lemonade.

«Хайп\харассмент - это теперь русские, литературные слова?! Совсем что-то худо у нас стало, если на сайте, посвященном году литературы, такую ересь пишут», - возмущен Andre Voinov.

«По твиттеру Ололёши Навального рейтинг составляли, что ли?» - удивлен Kulawy Kot.

А Gosha Kadzhi сравнивает произошедшее с помойкой.

«Кроме слова «безвиз» — более-менее русского — и «домогательство» (где тут же указали западный аналог, видимо, рекомендуя к употреблению), остальные вообще не русские слова. Видимо, профессионализм экспертов ТОП-10 даже ниже уровня плинтуса))))) Задолбало уже, что за последние годы так зас…ли русский язык всяким западным хламом, что ощущение, будто живешь на помойке».

Сергей предполагает: «Это не само собой происходит. За этим стоят влиятельные круги. Все эти «языковеды» — просто моральные уроды, продавшиеся за серебряники. Вот взять это слово «хайп» (не знаю его значение и принципиально не хочу знать). Я его первый раз услышал месяца три назад, теперь его разве в жо....уже не пихают, даже ведущие на «России-2» употребляют. Очень похоже на запланированную акцию по внедрению в русский язык этого барахла».

Впрочем, все-таки трудно заподозрить опубликовавших это исследование людей в «запланированной акции». Скорее всего, ситуация ближе к тому, о чем пишет в комментариях Gosha Kadzhi.

«Тут, на мой взгляд, на 25% спланированное внедрение, а 75% обыкновенная человеческая тупость и обезьянничанье тех, кто общается с окружающими его людьми, используя всякие «хайпы», «драйвы», «месседжи» и прочий словесный мусор. Почему мусор? Да потому что в русском языке для большинства эти слов-уродцев есть вполне себе нормальные русские слова».

Алексей Воронцов: «Яд пошлости и глупости»

Профессор, доктор наук, член Общественной палаты Санкт-Петербурга и автор множества работа и статей о необходимости сохранения русского языка (в том числе популярного исследования «Русский язык в социально-политическом аспекте») Алексей Воронцов так прокомментировал ситуацию ФАН:

«К сожалению, нередко наша пресса впрыскивает в человеческие души яд пошлости, глупости, цинизма, в том числе по отношению к русскому языку. Он стал намного беднее, особенно среди молодежи и на бытовом уровне. Недавно председатель Госдумы заявил, что у них скопилось более 300 законов относительно русского языка, которые так и не приняты. Я в свою бытность депутатом петербургского Заксобрания Первого созыва вносил на рассмотрение в Госдуму законопроект о сбережении, защите русского языка - «О русском языке». Он так и не был принят, а Госдума приняла другой – «О государственном языке». Помните, еще Евгений Евтушенко говорил: «Язык наш корчится в тоске».

При этом эксперт согласен, что без иностранных слов язык не может развиваться:

«Конечно, особенно это необходимо в сфере экономики, бизнеса. Заимствования нужны, но не должно быть такого преклонения перед западной культуру в угоду своей собственной. Во Франции, например, есть закон о защите французского языка. В Париже все вывески – только на французском. В отелях с тобой тоже будут говорить на французском – улыбаться, но говорить – просто подчеркивая свое уважение к родному языку. А что у нас? Вы пройдитесь по Невскому, это же наш город – что там по-русски, какие вывески? Одни «кофе-шопы».

Профессор Воронцов считает, что если бы кто-то, кто вмешивается в русский язык со стороны, желал добра, то он бы, напротив, выразил обеспокоенность нынешней ситуацией.