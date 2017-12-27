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Россия
Путин наградит в Кремле участников военной операции в Сирии
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    Путин наградит в Кремле участников военной операции в Сирии

    17:09  27 Декабря 2017  /обновлено: 17:15  27 Декабря 2017
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    Путин наградит в Кремле участников военной операции в Сирии

    Москва, 27 декабря. Президент Российской Федерации Владимир Путин в четверг в Кремле вручит государственные награды военнослужащим, принимавшим участие в антитеррористической операции в Сирийской республике. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте Кремля.

    Согласно приведенным данным, в торжественном мероприятии примут участие более 600 офицеров и солдат всех видов войск ВС РФ.

    «В ходе встречи, которая состоится в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца, президент вручит государственные награды РФ военнослужащим, наиболее отличившимся в ходе выполнения специальных задач в Сирии», — сообщает пресс-служба Кремля.

    Напомним, ранее глава российского государства отметил, что Россия готова продолжать борьбу с терроризмом в Сирии точечно, если это потребуется.

    Автор: Тимур Румянцев
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    #путин
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