Путин наградит в Кремле участников военной операции в Сирии

Москва, 27 декабря. Президент Российской Федерации Владимир Путин в четверг в Кремле вручит государственные награды военнослужащим, принимавшим участие в антитеррористической операции в Сирийской республике. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте Кремля.

Согласно приведенным данным, в торжественном мероприятии примут участие более 600 офицеров и солдат всех видов войск ВС РФ.

«В ходе встречи, которая состоится в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца, президент вручит государственные награды РФ военнослужащим, наиболее отличившимся в ходе выполнения специальных задач в Сирии», — сообщает пресс-служба Кремля.

Напомним, ранее глава российского государства отметил, что Россия готова продолжать борьбу с терроризмом в Сирии точечно, если это потребуется.