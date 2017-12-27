В ЛНР рассказали, сколько освобожденных Киевом пленных отказались возвращаться в республику

Луганск, 27 декабря. Двое пленных отказались возвращаться в Луганскую народную республику после освобождения, рассказала представитель ЛНР в контактной группе Ольга Кобцева. Таким образом, в ЛНР вернулись 73 человека.

«Из 75 человек два отказались возвращаться и остались в Украине. Во время передачи ЛНР удерживаемых Украиной пленных двое человек изъявили желание не возвращаться», — рассказала она Луганскому информационному центру.

Как сообщает «Утро.ру», в Донбассе в среду начался самый масштабный за последние 14 месяцев обмен военнопленными. Передача военнослужащих, попавших в плен, проводится между пунктами пропуска «Горловка» (под контролем ВСУ) и «Майорск» (под контролем ДНР). Процедура обмена стартовала в 15.00 по московскому времени. Гарантами обеспечения безопасности выступили Международный Красный Крест и ОБСЕ.